Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas sveikina su Rugsėjo 1-ąja

„Mieli mokiniai, mokytojai, tėveliai, švietimo bendruomene,
Rugsėjo 1-oji kasmet primena apie žinių ir mokslo svarbą. Tai – nauja pradžia, kai į mokyklas grįžta mokiniai, pasiruošę žengti tobulėjimo keliu. Kiekviena diena klasėse taps nauja galimybe augti, pažinti, draugauti.
Mokytojams linkiu kantrybės ir išminties, mokiniams – smalsumo ir drąsos, o tėveliams – pasitikėjimo ir džiaugsmo stebint vaikų pasiekimus.
Tegul mokykla būna vieta, kurioje gera būti, kurioje gimsta tikėjimas savo svajonėmis, o šie mokslo metai tegul tampa sėkmingi ir prasmingi visai mūsų bendruomenei“, – sveikino Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
