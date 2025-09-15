 Klaipėdos regione vyksta tarptautinės gelbėjimo pratybos „Baltijos bikinis 2025”

2025-09-15 16:07
ELTOS inf.

Lietuvos teritoriniuose vandenyse, Baltijos jūroje, rugsėjo 15–19 dienomis vyks tarptautinės išgyvenimo jūroje pratybos „Baltijos bikinis 2025“ (angl. „Baltic bikini 2025“), kuriose dalyvauja Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Vengrijos karinių oro pajėgų kariai, taip pat Lietuvos kariuomenės sraigtasparniai AS365N3+ „Dauphin“, Mi-8 ir Karinių jūrų pajėgų laivas „Šakiai“.

Klaipėdos regione vyksta tarptautinės gelbėjimo pratybos „Baltijos bikinis 2025” / ELTOS nuotr.

Karių treniruotės apims individualias užduotis baseine, įgulų grupines užduotis, siekiant kuo operatyviau ir saugiau įsilaipinti į gelbėjimo plaustą po orlaivio avarijos vandenyje, taip pat orlaivių avarijų imitavimą Baltijos jūroje, prisitaikant prie realių gamtinių sąlygų.

Pratybų ištakos siekia 1999 m. pradėtą Lietuvos karinių oro pajėgų ir Danijos karališkųjų oro pajėgų bendradarbiavimo projektą. Surengti pirmieji mokymai Danijoje, neatlygintinai Lietuvai perduota įvairios gelbėjimo įrangos, parengtos įgulos, gelbėjimo darbams vykdyti bei išsigelbėjimo instruktorius.

Nuo 2004 m. tarptautines pratybas „Baltijos bikinis“ Baltijos šalys organizuoja savarankiškai ir jos kasmet vyksta vienoje iš trijų Baltijos valstybių – šiemet pratybos vėl sugrįžo į Lietuvą.

