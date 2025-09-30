Lietuvoje vyko NATO pratybos

Baltijos jūroje vykusios operacijos metu Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono bei Italijos kariuomenės Jungtinės paramos ugnimi valdymo specialistai iš Karinių jūrų pajėgų patrulinio laivo „Dzūkas“ koordinavo JAV naikintuvų F-18 oro atakas į taikinius Baltijos jūroje.
„Neptune Strike“ – praktinių treniruočių pavyzdys, kai atliekant vieną užduotį bendradarbiavo skirtingų pajėgų rūšių elementai: Karinių jūrų pajėgų laivai, Jungtinės paramos ugnimi valdymo specialistai, sąjungininkų aviacijos galia.
„Tokia sąveika leidžia Lietuvos kariams treniruotis realiomis sąlygomis, koordinuoti bendrus ir mūsų sąjungininkų veiksmus“,– teigė Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.
Nuo Šiaurės jūroje dislokuoto JAV lėktuvnešio „USS Gerald R. Ford“ pakilę JAV naikintuvai F-18 treniravosi vykdyti jungtinę paramą ugnimi.
Kariuomenės teigimu, „Neptune Strike“ – sustiprinto budrumo operacija – atgraso priešą realiais NATO pajėgumais nuo Viduržemio iki Baltijos jūros, o sąjungininkų lėktuvnešių ir naikintuvų integravimas į bendrą aljanso gynybą stiprina Rytų flangą.
Šiemet Lietuvos kariuomenės Karinės jūrų pajėgos operacijai skyrė tris karo laivus: patrulinius laivus „Dzūkas“ (P12), „Aukštaitis“ (P14) ir vilkiką „Lokys“.
Jie užtikrino antvandeninių objektų stebėjimą ir identifikavimą, jų apsaugą bei taikinių pastatymą.
„Neptune Strike“, vadovaujama NATO jūrų smogiamųjų ir paramos pajėgų štabo, šiemet vyko jau trečiąjį kartą.
Praėjusią savaitę (rugsėjo 22–26 d.) jūroje, sausumoje ir ore vykusioje sustiprinto budrumo veikloje dalyvavo per 10 tūkst. karių iš 13 NATO valstybių ir apėmė veiksmus Viduržemio, Adrijos, Šiaurės ir Baltijos jūrose.
