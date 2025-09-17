Miestiečiai nerimastingai dairosi į dangų: kodėl kariniai lėktuvai skraido kone pažeme?

Viena gyventoja stebėjosi visą dieną ratais virš magistralės sukančiu lėktuvu. Orlaivis suko ratus tarp Slengių, Jakų ir Dauparų, retkarčiais praskrisdamas virš Rimkų kaimo.
Kiti gyventojai net puolė filmuoti lėčiau virš gyvenamųjų namų rajono sklendusį karinį orlaivį.
Jau anksčiau buvo pranešta, kad rugsėjo 17–18 d. Baltijos jūroje vyks tarptautinės pratybos „Baltic Bikini 2025“, kurių metu bus vykdomi intensyvūs karinių sraigtasparnių skrydžiai šviesiu ir tamsiu paros metu virš jūros (laivų) bei sausumoje.
Iki rugsėjo 19 d. Klaipėdos ir Palangos miestuose bus padidėjęs karinių orlaivių bei transporto judėjimas.
Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė įsipareigojo pratybų metu laikytis Karinių pratybų aplinkos apsaugos taisyklių.
Iki rugsėjo pabaigos Lietuvoje vyksta ir Vokietijos kariuomenės pratybos „Didysis erelis 2025“, skirtos logistiniams pajėgumams treniruoti.
Šie mokymai yra didesnių pratybų „Kvadriga 2025“ (angl. „Quadriga 2025“) dalis. Pratybų tikslas – treniruoti sąjungininkų karių greitą perdislokavimą ir operatyvų regione esančių pajėgų sustiprinimą, ginant NATO rytinį flangą.
Vokietijos kariuomenė, gerindama operacinę parengtį, didelį dėmesį skiria logistikos ir aptarnavimo procedūroms, nes kol Lietuvoje dislokuota 45-oji brigada pasieks visišką operacinį pajėgumą, 37-oji brigada budi Vokietijoje ir prireikus nedelsiant būtų perdislokuojama į Lietuvą. Vokietijos 37-oji šarvuočių pėstininkų brigada priklauso Vokietijos 10-ajai šarvuotajai divizijai ir yra aukščiausios operacinės parengties Vokietijos kariuomenės brigada.
Pratybose dalyvauja apie 2 tūkst. Vokietijos 37-osios šarvuočių pėstininkų brigados karių bei 1 tūkst. vienetų karinės technikos, kuri sausuma, geležinkeliais, jūra ir oru atvyko į Lietuvą.
Virš Lietuvos šią savaitę buvo stebimas ne vienas NATO sąjungininkų orlaivis, kurių skrydžiai suintensyvėjo po rusų dronų atakos į Lenkiją.
