Prasideda pratybos „Stiprus grifonas 2025“, keliais judės karinė technika

Kariuomenės duomenimis, trijų dienų pratybų metu numatomas karinės technikos judėjimas automagistrale Vilnius–Kaunas–Klaipėda, taip pat Vilniaus ir Švenčionių rajoniniais keliais.
Pratybų metu bus treniruojamas manevrinių padalinių gebėjimas planuoti ir vykdyti gynybines operacijas kartu su priskirtais Lietuvos ir sąjungininkų vienetais valstybės gynybos kontekste. Pratybomis bus stiprinama Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų sąveika, pasirengimas gynybai bei atgrasymui.
Pratybų metu bus siekiama įvertinti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono gebėjimus, ypatingą dėmesį skiriant planavimo procesams ir gynybinių operacijų vykdymui.
Numatoma, kad pratybose dalyvaus daugiau kaip 2,5 tūkst. karių ir apie 400 karinės technikos vienetų, pėstininkų brigados „Žemaitija“ padaliniai, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-oji rinktinė, Oro gynybos batalionas, Karo policija, Karo medicinos tarnyba bei Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas.
