Klaipėdos savivaldybė vystys naują miesto centrą Stariškiuose

Čia planuojama formuoti daugiafunkcę urbanistinę erdvę su poilsio ir pramogų zonomis, paslaugomis, gyvenamąja aplinka ir rekreacinėmis erdvėmis. Numatoma, kad vienu pagrindinių naujojo miesto centro akcentų taps mažųjų laivų marina prie Kuršių marių.
„Stariškių teritorija – tai beveik 100 hektarų erdvė, kurioje turime realią galimybę sukurti šiuolaikišką, žmonių poreikius atitinkančią miesto erdvę. Apie šios miesto dalies potencialą kalbame jau ne vienerius metus, girdėjome klaipėdiečių lūkesčius, todėl šiandien judame kryptingai. Siekiame, kad ši teritorija atsivertų vandeniui, kurtų ryšį su Kuršių mariomis, būtų patogi judėti. Tai turi tapti žalia, gyva vieta, kurioje gera būti tiek klaipėdiečiams, tiek miesto svečiams“, – pranešime cituojamas Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Ieškant geriausio sprendimo, pasak savivaldybės, pernai buvo parengta galimybių studija, įvertinti keli vystymo scenarijai. Po diskusijų su bendruomene buvo išgryninta tolesnė kryptis, labiausiai atspindinti Stariškių ateities viziją.
