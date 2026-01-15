„Klaipėdos Smeltės“ krovos apimtys pernai augo 43 proc.

„Tokį optimistinį variantą turėjome, kad augimas sudarys apie penkis–šešis procentus, o gavosi tai, kad mes pasiekėme skaičių 824 TEU (standartizuotų konteinerių – BNS). Mūsų skaičiavimais, yra prieaugis 43 procentais“, – spaudos konferencijoje kalbėjo R. Juška.
Jis pabrėžė, kad „Klaipėdos Smeltė“ turi pajėgumų per metus perkrauti apie 1,1–1,2 mln. konteinerių.
„Faktiškai dar porą metų tokiais tempais einant mes jau užsipildytume pilnai (savo pajėgumus – BNS)“, – kalbėjo jis.
Anot R. Juškos, didelį augimą iš dalies lėmė streikai kituose jūrų uostuose.
„Dėl tam tikrų veiksmų laivams susidaro susigrūdimai. Ir kad jie šito išvengtų, faktiškai ieškoma varianto, į kokį kitą uostą galėtų nukreipti, ir taip toliau“, – kalbėjo „Klaipėdos Smeltės“ vadovas.
Beveik 75 proc. įmonės krovinių sudarė perskirstymui Baltijos jūros regione skirti konteineriai, teigė R. Juška.
„Klaipėdos Smeltės“ vadovo teigimu, Lenkijos Gdynės uostui po rekonstrukcijos tapus antru didžiausiu uostu Baltijos jūros regione, jis gali perkrauti 1,6 mln. konteinerių per metus, o Klaipėdos uostas nukrito į trečiąją vietą.
Pasak R. Juškos, įmonė ateityje planuoja terminalo plėtrą ir pajėgumų augimą: „Mes turime savo viziją, mes turime savo plėtros planą. Mes pradedame kalbėti su uosto direkcija apie reikalingas investicijas tam, kad mūsų augimas nesustotų.“
„Klaipėdos Smeltę“ kontroliuoja pasaulinė konteinerių gabenimo bendrovė „Mediterranean Shipping Company“ (MSC).
„Klaipėdos Smeltės“ pajamos 2024 metais siekė 33,6 mln. eurų – apie 10,5 proc. daugiau nei 2023 metais (30,4 mln. eurų), jis uždirbo 631 tūkst. eurų grynojo pelno – 25,7 proc. mažiau (849 tūkst. eurų), rodo Registrų centro duomenys.
