Klaipėdos uoste lankosi trys priešmininiai karo laivai

SNMCMG1 grupei šiuo metu vadovauja komandoras iš Lenkijos Kacper Sterne, kuris susitiko su Lietuvos Karinių jūrų pajėgų vadu jūrų kpt. Tadu Jablonskiu ir Klaipėdos miesto vicemeru Giedriumi Didjurgiu.
Nuo birželio 30 d. SNMCMG1 laivų grupės vadovaujančią poziciją perims Lietuvos Karinės jūrų pajėgos, nes kiekvienos NATO laivų grupės vadas kas pusę metų yra keičiamas rotacijos būdu. Tai yra itin svarbus žingsnis Lietuvos Karinių jūrų pajėgų istorijoje, parodantis didelį NATO sąjungininkų tarpusavio bendradarbiavimą ir pasitikėjimą.
NATO jūrinių pajėgų vadovybei (MARCOM) (angl. Allied Maritime Command) tiesiogiai yra pavaldžios keturios nuolatinės parengties laivų grupės. SNMCMG1 ir SNMCMG2 vyrauja priešmininiai kovos laivai. Kiti junginiai (SNMG1 ir SNMG2) apjungia fregatas bei kovos laivus. Skaičius prie grupių pavadinimų reiškia, kad grupės 1 veikla vykdoma Šiaurės Europos vandenyse, o skaičiumi 2 – Pietų Europos vandenyse.
