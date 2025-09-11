„Klaipėdos vanduo“ tęsia nuotolinės apskaitos diegimą: darbus atliks ir samdyti rangovai

Tai reiškia, kad nuo šiol buitinių vandens skaitiklių keitimu ir montavimu uostamiesčio gyventojų namuose rūpinsis ne tik „Klaipėdos vanduo“, bet ir „Santermitos“ specialistai.
Ką svarbu žinoti gyventojams?
Gyventojai, kaip ir iki šiol, visada bus informuojami iš anksto SMS žinute apie planuojamus vandens apskaitos prietaisų priežiūros, keitimo ir montavimo darbus. Žinutėje bus nurodytas ir kontaktinis telefono numeris, kuriuo prireikus galima susisiekti.
Darbai atliekami darbo dienomis nuo 8 val. iki 20 val., su klientu suderintu ir jam patogiu laiku. Tiek „Klaipėdos vanduo“, tiek samdyto rangovo, t. y. UAB „Santermita“, darbuotojai turi būti apsirūpinę specialiais darbo rūbais, avėti antbačius ir su savimi turėti darbo pažymėjimus, kuriuos gyventojams paprašius privalo pateikti.
Kokie nuotolinės apskaitos privalumai?
Daugiabutyje įrengus modernius nuotolinės apskaitos skaitiklius, gyventojams nebereikia kas mėnesį patiems fiksuoti ir deklaruoti rodmenų, nes įrenginiai automatiškai perduoda vandens suvartojimo duomenis.
Taip pat primename, kad įdiegus nuotolinės apskaitos skaitiklius, karšto vandens administravimą perima „Klaipėdos energija“. Tai reiškia, kad gyventojas sąskaitą už suvartotą šaltą vandenį gaus iš „Klaipėdos vandens“, o sąskaitą už visas su karšto vandens tiekimu susijusias paslaugas (įskaitant vandens pašildymą ir suvartotą kiekį) gaus iš „Klaipėdos energijos“.
Kaip žinoti, kada mano būste bus įrengtas modernus skaitiklis?
Gyventojai gali pasitikrinti, kada jų būste bus įrengtas nuotolinės apskaitos skaitiklis „Klaipėdos vandens“ svetainėje esančiame virtualiame žemėlapyje, tiesiog įvedus savo būsto adresą. Visa aktuali informacija apie nuotolinės apskaitos projektą ir dažniausiai užduodami klausimai taip pat patogiai pasiekiami bendrovės interneto svetainėje www.vanduo.lt.
Naujausi komentarai