Kretinga atvers užtvanką: nusprendė iš anksto sumažinti vandens lygį

Per parą vandens srautas dažniausia pasiekia ir Klaipėdoje esančią Dangės upę.
Atsižvelgdami į praėjusių kelerių metų patirtį dėl potvynių grėsmių, Kretingos rajono savivaldybė nusprendė Padvarių užtvankoje vandens lygį sumažinti iš anksto.
Užtvarai bus keliami rugsėjo 29 dieną 8 val.
Pranešama, kad bus pakeltos ne tik Padvarių, bet ir Kretingos miesto užtvankos sklendės.
Planuojama iki 10 cm bei pažeminti Padvarių tvenkinio ir Akmenos upės vandens lygį.
Darbus numatoma pradėti nuo Kretingos miesto užtvankos, esančios Birutės gatvėje, po to pakelti ir Padvarių užtvankos uždorį.
Užtvankų uždorių pakėlimo metu didelis vandens poplūdis bei grėsmė aplinkai ir gyventojų saugumui neprognozuojami.
Darbus stebės atsakingų institucijų ir tarnybų atstovai, kurie prireikus bus pasiruošę imtis atitinkamų saugumo priemonių.
Pakėlus uždorius, dvi savaites – rytais ir vakarais – prie užtvankų bus stebima ir fiksuojama vandens lygio situacija.
Teigiama, kad apie šiuos planus Klaipėdos savivaldybės specialistai nebuvo informuoti.
Baiminamasi, esą dešimties centimetrų vandens lygio sumažinimas Kretingos rajone gali virsti ir grėsme uostamiesčiui.
Vandens srautas dažniausiai jau per parą pasiekia Klaipėdą.
Naujausi komentarai