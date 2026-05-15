Kretingos rajono miškuose slampinėjo meška

Vaizdo stebėjimo kamerų kadruose matyti ramiai miško takais, esančiais tarp Kretingos ir Kartenos, judanti rudoji viešnia.
Kretingos medžiotojų klubo „Minija“ pirmininkas Aurimas Šeputis teigė, kad meška buvo užfiksuota net du kartus skirtingomis dienomis.
„Mes ją užfiksavome Rubulių miške, Kretingos rajone, mūsų Kretingos medžiotojų „Minija“ plotuose, pagrindiniame miško masyve. Ji buvo užfiksuota du kartus skirtingomis dienomis, nakties metu. O toliau jos keliai neaiškūs, jų vaizdo kameros neužfiksavo. Radome ir pėdų miško masyve, gal iš tų pačių apsilankymų. Žalos nepadarė, miškui nelabai ką ir padarysi, bet tik tiek, kad ten arti sodai, gyvenvietės, tad įkėliau nuotraukas, kad visuomenė žinotų, jog yra toks faktas ir kad matytų, jog nebe svetimas šis gyvūnas ir mūsų kraštuose“, – sakė A. Šeputis.
Šių žvėrių vizitai pastaraisiais metais įvairiose Lietuvos vietovėse fiksuojami vis dažniau.
Specialistų teigimu, meškos į mūsų šalį dažniausiai atklysta iš kaimyninių regionų – Baltarusijos, Latvijos ar Estijos.
Pastarąjį kartą, balandžio pabaigoje, rudoji meška buvo užfiksuota Skuodo rajone. Jos nuotraukomis pasidalijo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Manoma, kad tada Žemaitijos regione rudoji buvo užfiksuota pirmą kartą.
Tąkart gyvūnas buvo pastebėtas Bušmos miške, Skuodo rajone, vos apie dešimt kilometrų nuo Latvijos sienos. Spėjama, kad ši viešnia galėjo atklysti būtent iš kaimyninės šalies.
Pamačius mešką, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija pataria: nebėgti, nesiartinti, nemaitinti gyvūno, nerėkti ir nepanikuoti, nesigręžti į gyvūną nugara iš karto, neleisti šunims lakstyti palaidiems, neužblokuoti meškai kelio.
