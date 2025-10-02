 Kviečiame gyventojus į susitikimus dėl priemiesčių studijos projekto

Kviečiame gyventojus į susitikimus dėl priemiesčių studijos projekto

2025-10-02 05:00 diena.lt inf.

Informuojame, kad yra rengiama Klaipėdos rajono gyvenviečių, esančių prie Klaipėdos miesto, urbanistinė studija – tyrimas. Kviečiame Kretingalės, Priekulės, Dovilų, Sendvario ir Dauparų–Kvietinių seniūnijų gyventojus į atvirus projekto pristatymus ir diskusijas, kuriose bus pristatyta projekto eiga, gyventojų apklausos bei urbanistinių analizių įžvalgos bei bus diskutuojama apie galimas gyvenviečių vystymo idėjas.

  • Diskusija apie Kretingalės seniūnijos gyvenvietes vyks spalio 7 d. 17.30 val. Pajūrio regioninio parko lankytojų centre (Placio g. 54, Karklė).
  • Susitikimas su Priekulės ir Dovilų seniūnijų gyventojais organizuojamas spalio 8 d. 17.30 val. Aleksandro Teodoro Kuršaičio pagrindinėje mokykloje (Kuršaičių g. 12, Dituva).
  • Sendvario ir Dauparų–Kvietinių seniūnijų gyventojai diskusijoje laukiami spalio 9 d. 17.30 val. Sendvario „Saulės“ mokykloje (Agilos g. 12, Trušeliai).

Projekto, kurį užsakė Klaipėdos rajono savivaldybė, tikslas yra nustatyti priemiestinių teritorijų galimybes ir problematiką bei priimti sprendimus dėl tolimesnio planavimo prioritetų. Projektą rengia urbanistų studija MB „Pupa-strateginė urbanistika“. 

Kontaktai: [email protected], +370 687 90935, www.pu-pa.eu.

Daugiau informacijos apie projektą https://klaipedos-r.lt/klaipedos-rajono-savivaldybes-vakarines-dalies-priemiescio-teritoriju-tvarios-pletros-strategijos-sukurimas/.

