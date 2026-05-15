Kyla naujas kruizinių laivų terminalas

Ryškėja terminalo kontūrai
Klaipėdos uosto direkcija kuria naują erdvę laivams ir žmonėms – jau ryškėja būsimo naujojo kruizinių laivų terminalo kontūrai, o iš vandens ima kilti naujosios krantinės.
Naujasis terminalas bus daugiau nei laivams ir turistams pritaikytos krantinės. Tai bus naujos kokybės viešoji erdvė prie marių, kur bus malonu leisti laisvalaikį, vyks renginiai, galės kurtis verslas.
Statybų pradžia paskelbta pernai ir šiandien jau matyti iš vandens kylantys krantinės kontūrai, kurių statyba visą tą laiką aidu skambėjo ir mieste.
Ilgą laiką klaipėdiečiams neprieinama teritorija atsivers miestui. Čia bus galima stebėti ne tik atplaukiančius laivus, bet ir gyvą, nuolat judančio uosto ritmą.
Čia turėtų atsirasti takai pėstiesiems, dviratininkams, numatytos erdvės renginiams, parodoms ir verslui.
Ceremonijos pradžioje svečius sveikinęs Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) vadovas Algis Latakas atkreipė dėmesį, kad šioje vietoje niekada dar nebuvo tiek daug žmonių.
„Manau, kad netolimoje ateityje jų čia bus dar daugiau. Tai yra mūsų visų tikslas, todėl nuoširdžiai, ambicingai ir kasdien šito turime siekti. Šitoje vietoje netrukus atsivers erdvė, kurioje klaipėdietis ir jo svečias galės ateiti pramogauti, nusiraminti, pajusti grožį. Šiandien visi esame liudininkai, kaip kuriama ateitis“, – kalbėjo A. Latakas.
Įdomus ir sudėtingas objektas
Šioje vietoje dar visai neseniai buvo remontuojami laivai, čia stovėjo dokas su labai retu tuomet užrašu anglų kalba „Slow speed“ (liet. lėta eiga). Čia buvo pjaustomas metalas, čia, anot uosto vadovo, liejosi švinu prisotinti dažai, kuriais buvo dažomi laivai.
Bet pramoninė veikla čia buvo uždaryta ir suteikta galimybė atverti priėjimą prie marių ir sukurti patrauklią aplinką.
Prieš penkerius metus buvo priimtas sprendimas šioje vietoje pastatyti naują Kruizinių laivų terminalą, kurio vertė 50,3 mln. eurų.
Galimybės Lietuvai ir miestui
„Puikiai suprantu, kad šis terminalas reikalingas ne tik Klaipėdai, bet ir visam Vakarų regionui, ir visai Lietuvai. Būtent šis projektas yra pavyzdys, kaip miestas ateina į uostą ir uostas gali vykdyti savo veiklą, sukurdamas jiems erdves poilsiui. Linkiu, kad rangovai spėtų per tuos metus pabaigti darbus, kad jau kitais metais galėtume kirpti juostelę. Juk ši vieta yra Lietuvos vizitinė kortelė, čia atplauks kruiziniai laivai“, – pabrėžė ministras.
Į būsimos krantinės pamatus įleista kapsulė su laišku ateities kartoms – naująjį uostą ir miestą jungsiančios erdvės simbolis.
Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus pasidžiaugė, kad šis objektas atvers naujas erdves klaipėdiečiams, turizmui ir verslui.
„Ši diena ypatinga tuo, kad dar viena teritorija dėl Susisiekimo ministerijos ir Uosto direkcijos vadovybės sprendimų taps gražesnė. Ji įsilies į bendrą ansamblį kartu su „Memelio miesto“ projektu su Klaipėdos vizija nuo Kuršių marių kairįjį ir dešinįjį Dangės krantus paversti didžiuliais traukos objektais klaipėdiečiams ir svečiams. Manau, čia atsivers naujos galimybės ir verslui, ir turizmui“, – pabrėžė meras, dėkodamas visiems už bendrystę šiame projekte.
