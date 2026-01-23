Ledas – lyg stichinė nelaimė

Kad šalia kai kurių daugiabučių situacija tikrai nepavydėtina, gali paliudyti nemažai klaipėdiečių.
Debreceno gatvės 58 name gyvenantis Olegas kasdien nervinasi, nes kiemuose jo keturių varomų ratų automobilis gali net ir visai nejučia nuslysti nuo ledinių provėžų ir nubraižyti bet kurią kitą čia pat stovinčią mašiną.
„Nesuprantu, kodėl toje pačioje gatvelėje prie kelių namų važiuojamoji dalis nuvalyta iki asfalto, o būtent prie 62 ir 64 namų – ledas. Ar taip sudėtinga pasamdyti traktoriuką? Ar maža pavyzdžių, kaip tai padaryti? Toliau toje pačioje gatvelėje nuvalyta iki asfalto“, – piktinosi klaipėdietis.
Debreceno gatvės 62 ir 64 namų gyventojai yra susibūrę į daugiabučių namų savininkų bendrijas. Abiem joms vadovauja Albertas Pocevičius.
Pakalbintas jis tikino, esą kartą prie minėtų namų jau buvo valomas sniegas, o šiomis dienomis tai bus daroma dar kartą.
Trečiadienį, pasak bendrijos pirmininko, jau buvo pradėtas gremžti ledas, žadėta, kad darbas bus atliktas.
A. Pocevičius patikino, esą gatvelės valymas kiekvienam gyventojui kainuos ne daugiau kelių eurų.
Tačiau ketvirtadienį gyventojai pamatė, kad ledas nugremžtas tik ties 62-uoju namu. Prie 64-ojo viskas liko kaip buvę – ledo pluta stūkso visame kiemo ruože, kuriuo važiuoja automobiliai.
Kelkraštyje mašinos stovi taip pat ant suplūkto sniego masės. Darbininkų ir technikos čia nebuvo matyti ir vakar po pietų.
Ketvirtadienį bendrijos pirmininkas į skambučius neatsiliepė.
„Gyvename kaip Sibire. Negi per tiek laiko nebuvo galima pasirūpinti, kad visiems būtų saugu. Dieną gyventojai išvažiuoja į darbus. Jeigu negali dirbti traktoriukas, tegu žmonės dirba. Visi kenčiame nepatogumą, ne tik tų namų gyventojai“, – emocijas sunkiai tvardė aplinkiniuose namuose gyvenantys klaipėdiečiai.
Miesto savivaldybės valdininkai šiomis dienomis išplatintu pranešimu priminė, kad už paskirtų teritorijų priežiūrą atsakingi daugiabučių namų valdytojai. Būtent jie turi užtikrinti švarą ir tvarką veikdami patys arba sudarydami teritorijos tvarkymo paslaugų sutartį.
Taip pat nurodoma, kad šaltuoju laiku valomas sniegas, ledas, barstomas smėlis ir kitos sniegą bei ledą tirpdančios priemonės taip, kad būtų užtikrintas saugus pėsčiųjų ir transporto priemonių judėjimas tvarkomoje teritorijoje.
