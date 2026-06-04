 Liepų gatvėje ties naują asfaltą

Liepų gatvėje ties naują asfaltą

2026-06-04 12:43
Indrė Kiseliovaitė

Nuo kitos savaitės, birželio 8-osios, Liepų gatvėje prasidės ištisinės asfalto dangos remonto darbai. Jie bus atliekami vienoje gatvės pusėje, arčiau Skulptūrų parko. Numatoma, kad darbų metu eismas bus ribojamas vienoje eismo juostoje. Remontą planuojama užbaigti iki birželio 30 dienos.

Laikas: tikimasi, kad visus darbus Liepų gatvėje pavyks atlikti iki šio mėnesio pabaigos.
Laikas: tikimasi, kad visus darbus Liepų gatvėje pavyks atlikti iki šio mėnesio pabaigos. / Klaipėdos savivaldybės nuotr.

Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės teigimu, šiais darbais bus taisomas 2025 metais paklotas asfaltas, kuris, įvertinus jo kokybę, neatitiko reikalavimų.

„Taip, Liepų gatvėje netrukus bus pradėti remonto darbai. Nuo birželio 8 dienos frezavimo ir asfaltavimo darbai vyks ruože tarp Liepų gatvės pastatų Nr. 48A ir Nr. 38. Važiuojant miesto centro link darbai bus atliekami vienoje gatvės pusėje, arčiau Skulptūrų parko. Taip pat ruože nuo Trilapio gatvės iki Liepų g. 49 namo (abi eismo pusės)“, – informavo I. Kubilienė.

Remonto metu taip pat numatyta keisti susidėvėjusius šulinių dangčius ir suvienodinti jų aukštį su nauja danga.

„Darbai planuojami įvertinus sumažėsiančius transporto srautus, nes dalis moksleivių jau bus išėję atostogų. Tai padės išvengti didesnių spūsčių ir eismo trikdžių“, – sakė I. Kubilienė.

Darbų metu, nuo 8.30 iki 16 val., eismas bus ribojamas vienoje eismo juostoje.

Klaipėdos savivaldybė nurodė, kad darbus vykdys bendrovė „Kelių priežiūra“. Už anksčiau atliktų darbų taisymą savivaldybė nemokės. Bus apmokami tik papildomi darbai pagal sutartyje nustatytus įkainius už kvadratinį metrą.

Preliminari darbų pabaiga – birželio 30 d.

Šiame straipsnyje:
Liepų gatvė
asfalto dangos remonto darbai
ribojamas eismas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų