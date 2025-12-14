Melnragėje šakos bado akis

„Pranešu, kad Melnragėje gimsta naujas sąvartynas. Gyventoja gražiai apsigenėjo savo alyvas ir dabar jau galima laisvai eiti šaligatviu. Nupjautas šakas sukrovė ne savo kieme, bet Ruonių ir Kopų gatvių sankryžoje prieš vieną mėnesį. Reikėtų ją nubausti ir priversti išvežti“, – nurodė klaipėdietis ir pridūrė, kad dar lapkričio 16-ąją kreipėsi į Klaipėdos savivaldybę, tačiau esą atsako nesulaukė.
Klaipėdietis taip pat pridėjo nuotrauką, kurioje matyti nugenėtos šakos.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė teigė, kad žalioji veja yra netoli šaligatvio, o takelis su žaliąja erdve priklauso savivaldybei. Tačiau sunku tiksliai nustatyti, ar šie krūmai priklauso šalia esančiam privataus sklypo savininkui.
„Ta žalioji veja yra netoli pagrindinio viešojo šaligatvio. Takelis su žaliąja erdve priklauso savivaldybei, tačiau sunku tiksliai nustatyti, ar želdiniai nepriklauso greta esančiam privačiam sklypui. Tikėtina, nes alyvos ir kiti menkaverčiai krūmai kyla iš privataus sklypo, jie įaugę į tvorą, o sklypo savininkė neapsikentė, pati nusigenėjo ir padėjo tas krūvas mūsų vietoje. Mes jau buvome davę užsakymą, kad išvežtų šakas mūsų įmonė, tačiau ji to nepadarė, tad pakartotinai informavome, kad kuo skubiau pašalintų“, – sakė I. Kubilienė.
Anot I. Kubilienės, iš nuotraukos ir apskritai vertinant šią situaciją atrodo, kad šių krūmų tvarkymas priklauso sklypo savininkei, nors ribos atžvilgiu ši situacija yra šiek tiek komplikuota.
„Kai gauname daug pranešimų, būna, kad iš šimto vienas būna neįvykdytas, o kiekvieno mes, faktas, kad nenuvažiuojame patikrinti“, – kalbėjo I. Kubilienė.
