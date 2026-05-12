In memoriam Dalia Kužmarskytė (1968 08 26–2026 05 12)

Per žemę mes praeinam
Tik vienąsyk, tai būkime tvirti!
Kieno gyvenimas bus panašus į sodrią dainą,
Tas nesutirps mirty…
/ V. Mačernis /
D. Kužmarskytė (mecosopranas) 1987 m. baigė Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniąją muzikos mokyklą, o 1995 m. – Lietuvos muzikos akademijos (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) Solinio dainavimo studijas Reginos Maciūtės klasėje. Dar studijų metais ryškėjo jos muzikalumas, sceninė disciplina ir išskirtinis gebėjimas įsikūnyti į įvairiausius personažus.
Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkurso laureatė (1985), taip pat pelnė Tarptautinio kamerinio dainavimo konkurso „Gintarinė lakštingala“ Kaliningrade IV premiją (2000) ir Lietuvos kultūros ministerijos premiją (2003) už Maricos vaidmenį Imre’s Kálmáno operetėje „Grafaitė Marica“.
Surengė solinių koncertų Lietuvoje, dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje – JAV, Švedijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Kazachstane, Rusijoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Ukrainoje. 1998–2020 m. kasmet dalyvavo tarptautiniame operos ir simfoninės muzikos festivalyje „Muzikinis rugpjūtis pajūryje“ Klaipėdoje. 2003 m. dainavo X Tarptautiniame Baltijos šalių meno ir muzikos festivalyje „Probaltica“. 2003 m. ir 2004 m. dalyvavo tarptautiniame festivalyje „Operetė Kauno“ pilyje, 2005 m. – koncerte-maratone „Didysis muzikų paradas“.
1995–2022 m. D. Kužmarskytė buvo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistė, per šį laiką sukūrė daugybę vaidmenų operose, operetėse ir miuzikluose. Jos sceninė biografija – nepaprastai plati ir įvairiapusė, liudijanti išskirtinį profesinį diapazoną ir aktorinį jautrumą.
Tarp ryškiausių vaidmenų – Karmen (G. Bizet „Karmen“), Santuca (P. Mascagni „Kaimo garbė“), Madalena (G. Verdi „Rigoletas“), Flora (G. Verdi „Traviata“), Larina (P. Čaikovskio „Eugenijus Oneginas“), Rozalinda (J. Strausso „Šikšnosparnis“), Silva (I. Kálmáno „Čardašo karalienė“), Marica (I. Kálmáno „Grafaitė Marica“), Dona Elvyra (W. A. Mozarto „Don Žuanas“), taip pat Eglė (A. Žigaitytės „Žilvinas ir Eglė“), Aušrinė (V. Bartulio „Aušrinė“) ir daugelis kitų ryškių operos bei operetės personažų.
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro scenoje ji sukūrė įsimintinus vaidmenis ir miuzikluose – nuo Misis Peidž („Vindzoro šmaikštuolės“) iki Seličos („Trijų grašių opera“), nuo Frumos Sorės („Smuikininkas ant stogo“) iki Mis Džouns („Kaip prasisukti versle be didelio vargo“). Jos repertuaro platumas liudijo ne tik vokalinį meistriškumą, bet ir retą aktorinį universalumą. O spalį ji planavo pasirodyti miuzikle „Smuikininkas ant stogo“, įsikūnydama į vieną savo mylimiausių vaidmenų – Goldę…
Nuo 2023 m. ji tęsė darbą teatre kaip spektaklių vadovė ir vokalo pedagogė, dalindamasi sukaupta patirtimi su kolegomis ir jaunaisiais atlikėjais.
Kaip D. Kužmarskytė yra sakiusi viename interviu: „Kai solisto karjera persisveria į antrą pusę, link atsisveikinimo, atsiranda liūdesys. Ir jei anksčiau sakydavau, kad antrą kartą į šią „upę“ nebrisčiau, tai dabar galiu užtikrinti, kad taip… Jei svarbius gyvenimo pasirinkimus tektų daryti vėl, aš daryčiau tą patį. Aš čia buvau ir esu labai laiminga. Palinkėčiau tai patirti visiems. Džiaugiuosi, kad įgyvendinau visas savo svajones, sudainavau kone visas išsvajotas partijas ir padainavau net tai, ko nedrįsau norėti. Esu dėkinga, kad Dievas mane vedė ir nuvedė teisingu – dainavimo – keliu.“
D. Kužmarskytė išliks atmintyje kaip itin profesionali, reikli sau, bet kartu labai nuoširdi menininkė, kuriai rūpėjo ne tik scena, bet ir žmonės joje. Jos balsas, sceninė laikysena ir atsidavimas muzikai paliko ryškų pėdsaką Klaipėdos muzikinio teatro istorijoje.
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro kolektyvas nuoširdžiai užjaučia velionės šeimą, artimuosius, kolegas, mokinius ir visus jos talento gerbėjus.
Šviesi ir nuoširdi mūsų pagarba telydi Tave, Dalyte, kelyje į Amžinybę…
Atsisveikinimas vyks Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro „Marių“ salėje (Danės g. 19, LT-92111 Klaipėda).
Gegužės 16 d., šeštadienį, nuo 10 iki 16 val.
Gegužės 17 d., sekmadienį, nuo 10 val.
Urna išnešama 12 val.
Laidojama šeimos kape Lėbartų kapinėse.
Pagarbą išreikšti prašoma baltu rožės žiedu.
