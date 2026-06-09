Meras: spūstys Klaipėdos prieigose žinomos ir sprendžiamos

Nors savivaldybė žinojo apie Rimkų pervažos uždarymą, AB „Via Lietuva“ jos neinformavo apie Vilniaus plente planuojamus darbus prieš šiems prasidedant. Toks „Via Lietuva“ elgesys kartojasi ne pirmą kartą.
„Tai, kad dėl miesto planuojamų darbų šalia esančiame kelio ruože bus uždaryta Rimkų pervaža, paviešinome savivaldybės informavimo kanaluose. Tačiau tai, kad tuo pat metu AB „Via Lietuva“ vykdys darbus Vilniaus plente, eilinį kartą mums tapo žinoma tik po fakto. Tai ne pirmas kartas, kai „Via Lietuva“ nederina savo veiksmų su miestu“, – akcentavo uostamiesčio meras.
Net jeigu darbai atliekami ne Klaipėdai priklausančiuose keliuose, jie vis tiek daro įtaką klaipėdiečiams ir rajono gyventojams. Meras primena, kad Jakų sankryža, pradėta tvarkyti nuo 2007 metų, iki pat dabar nėra baigta.
„Ši situacija dar kartą parodė ne tik dialogo tarp miesto ir valstybinių institucijų trūkumą, bet ir valstybinį požiūrį į vieną svarbiausių strateginių miestų, kur veikia ypatingos svarbos objektai – Klaipėdos uostas, LEZ. Situacija dar kartą parodė, kaip svarbu pagaliau įgyvendinti strateginės svarbos projektus – pietinio aplinkkelio statybą, kelio Nr. 141 Klaipėda–Šilutė–Jurbarkas rekonstrukciją, užbaigti Jakų žiedinės sankryžos projektą. Deja, eilė Vyriausybių, panašu, į tai tiesiog numodavo ranka“, – teigiama A. Vaitkaus įraše.
Tokios spūstys susidaro esant menkiems kelių remonto darbams, tad kyla klausimas – kaipgi eismą paralyžiuotų gyventojų evakuacija? Klaipėdos vadovas tikisi, kad į šią problemą bus atsižvelgta ir ji bus išspręsta, mat uostamiestyje veikia visai Lietuvai strategiškai svarbūs objektai.
„Kol šie projektai neįgyvendinti, net menkiausi remontai, kurie vyksta šiandien, paralyžiuoja eismą. Šiuo metu galime kovoti tik su pasekmėmis, tačiau turime mąstyti strategiškai ir pagaliau iš esmės išspręsti problemą. Tokio požiūrio tikiuosi iš valstybės vadovų ir jų valdomų institucijų. Klaipėda – miestas, kuriame veikia visai šaliai strategiškai svarbūs objektai, o į šiuos objektus judantys transporto srautai kol kas didžiąja dalimi yra tik miesto ir jo gyventojų problema.
Norėtųsi tik konstatuoti, kad visi teisingai suprastume problemos mastą. Šiuo metu atliekami tik remonto darbai, o kas vyktų tada, jei tektų likviduoti avarijos padarinius ar užtikrinti ypač šiuo laiku taip svarbų karinį mobilumą?“ – pabrėžė meras.
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