„Meridiano“ burėse – daugiau nei vėjas: neš žinią apie atsakingą miestą

Tradicija kasmet išskleisti „Meridiano“ bures gyvuoja nuo 2014 m., kai istorinis burlaivis buvo išgelbėtas nuo sunykimo, restauruotas ir sugrąžintas miestui.
„Smagu, kad daugiau nei prieš dešimtmetį pradėta iniciatyva šiandien suburia visą miestą ir pažymi vasaros pradžią“, – sakė burlaivio išsaugojimu besirūpinantis VšĮ „Klapėdos jūrinio miesto simbolis burlaivis „Meridianas“ vadovas Aloyzas Kuzmarskis.
Iš viso „Meridianas“ turi 14 burių, kurių bendras plotas siekia daugiau nei 600 kvadratinių metrų. Tradiciškai ypatinga reikšmė tenka priekinėms burėms, kurios kasmet perduoda miestui svarbią žinią. Šiemet jos dedikuojamos Klaipėdoje paskelbtiems Socialinės atsakomybės metams.
„Pastaraisiais metais matome, kad klaipėdiečiai vis aktyviau įsitraukia į miesto gyvenimą – jiems rūpi, kas vyksta aplink, jie nori prisidėti prie pokyčių ir būti jų dalimi. Būtent iš šio augančio bendruomeniškumo gimė idėja paskelbti Socialinės atsakomybės metus. Norime pabrėžti, kad miesto pažanga – tai ne tik ekonominiai rodikliai ar infrastruktūros plėtra. Tai pirmiausia žmonės: jų pagarba vieni kitiems, gebėjimas susitelkti, dalintis ir veikti išvien“, – Socialinės atsakomybės metus pristatė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Tęsiant burlaivio, kaip buvusio mokomojo laivo, istoriją, bures ir šiemet kels Lietuvos jūreivystės akademijos studentai, ceremonijoje dalyvaus ir Jūrų kapitonų asociacijos nariai, dalis kurių yra plaukioję „Meridianu“.
Kaip žinoma, dar praėjusį rudenį, taip pat ir šį pavasarį buvo planuota „Meridianą“ plukdyti į doką einamajam remontui ir privalomai dokinei techninei apžiūrai. Tačiau tam „pasipriešino“ Biržos tiltas – nei rudenį, nei balandžio pabaigoje vykę bandomieji tilto pakėlimo darbai nebuvo sėkmingi.
„Svarbu pabrėžti, kad jokios grėsmės laivui nėra – jis yra prižiūrimas ir saugus. Tačiau pagal galiojančius reikalavimus tokia dokinė apžiūra yra būtina, be to, mes patys siekiame nuosekliai rūpintis „Meridianu“, kad jis tarnautų dar daugelį metų. Be kita ko, norėjosi prieš sezoną jį rimčiau atnaujinti – pakeisti vietomis atitarnavusią apkalą, perdažyti, atlikti kitus darbus. Kol kas tenka prisitaikyti prie situacijos – dalį darbų vykdysime laivui stovint prie krantinės. Tai gal ir ne idealus variantas, bet svarbiausia, kad laivas išlieka gyvas, tvarkomas ir prieinamas žmonėms“, – sakė A. Kuzmarskis.
Po burių pakėlimo ceremonijos burlaivis taps šventine scena – čia vyks grupės „Baltasis kiras“ koncertas, pratęsiantis vakaro nuotaiką ir kviesiantis pasitikti vasarą kartu.
Naujausi komentarai