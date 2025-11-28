Mieste didėjant sergamumui gripu, klaipėdiečiai vis dažniau viešumoje dėvi kaukes

Per savaitę – 19 atvejų
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento direktorius Raimundas Grigaliūnas teigė, kad, lyginant praėjusią savaitę su prieš tai buvusia, uostamiestyje bendras rodiklis sergamumo gripu, COVID-19, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) padidėjęs apie 5–6 proc.
„Sergamumo gripu rodiklis irgi šiek tiek didesnis, lyginant su praėjusiomis savaitėmis, bet nėra labai didelis. Kalbu apie Klaipėdos miestą, apskrityje irgi yra nežymus sergamumas. ŪVKTI atvejų paaugo apie 10 proc. O COVID-19 skaičiukai apskritai maži, gal ne visi kreipiasi, atlieka namuose testus ir užsiima savigyda. Praėjusią savaitę užregistruota tik 19 atvejų“, – sakė R. Grigaliūnas.
Tačiau šie rodikliai veikiausiai nėra itin tikslūs, kadangi ne visi žmonės kreipiasi į šeimos gydytojus.
Taip pat, anot direktoriaus, sveikatos būklė priklauso ir nuo žmogaus imuninės sistemos, mitybos ir kitų aspektų.
„Tai priklauso nuo amžiaus, žmogaus sveikatos būklės, nuo imuninės sistemos, kaip grūdinasi, kuo maitinasi, ką dirba ir panašiai. Kaip ir visos infekcinės ligos, jos labiau veikia vyresnio amžiaus žmones. Yra galimybė pasiskiepyti nuo gripo, taip pat nuo pneumokokinės infekcijos, tai ypač svarbu vyresnio amžiaus žmonėms. Tad priemonių yra, bet reikia žmonių noro ir kad juos kas nors truputį stumtelėtų tuos veiksmus padaryti“, – neabejojo R. Grigaliūnas.
Eilėse galima užsikrėsti
Kadangi artėja didžiausios metų šventės, pastebima, kad žmonių srautai prekybos centruose jau yra reikšmingai išaugę.
Žmonės priversti stovėti bendrose eilėse prie kasų, nelabai laikosi saugių atstumų, tad tokiose situacijose galima lengvai užsikrėsti.
Tačiau pastebima, kad klaipėdiečiai, ypač po COVID-19 pandemijos, tapo sąmoningesni ir noriai patys dėvi medicinines kaukes.
„Gerai, kad žmonės kreivai nežiūri į kaukes. Jei žmogus prastai jaučiasi – kosėja, čiaudi, tai kur jis bebūtų, ypač jei tai yra uždaros patalpos, – darbe, autobuse, parduotuvėje, ten, kur yra daug kitų žmonių, tikrai turėtų dėvėti kaukę. Be to, ne visi teisingai čiaudi, kartais tas dulkeles paleidžia aplink save, jos skrenda apie porą metrų. Tad kaukės tikrai labai rekomenduotinos, ypač šiuo metu, kai yra sergamumo pakilimas“, – kalbėjo R. Grigaliūnas.
Siūlo ir sveikiems
Dėvėti medicinines kaukes rekomenduojama ne tik sergantiems, bet ir sveikiems, o jas keisti patariama kas maždaug dvi tris valandas.
„Ir būdami sveiki, profilaktiškai žmonės gali sėkmingai užsidėti kaukę. Jeigu susitiktų asmenį, kuris kažkur už nugaros stovėtų ir kosėtų, čiaudėtų, tai yra tikimybė, kad apsisaugos. Bet yra dar vienas svarbus dalykas – kad ta kaukė būtų teisingai uždėta, nes jeigu nosis bus išlindusi, o burna ne, tai geriau tada nieko nedėvėti. Kaukę reikia teisingai užsidėti, prisispausti prie nosies. Atitinkamai, jeigu žmogus turi ligų simptomus, kaukes reikia keisti kas dvi tris valandas, nes jos sudrėksta. Na, o jeigu žmogus sveikas, dėvėti galima ir šiek tiek ilgiau“, – nurodė R. Grigaliūnas.
Pašnekovo teigimu, žmonės jau veikiausiai išmoko laikytis higienos reikalavimų – tiek vėdinti patalpas, tiek plauti rankas.
„Tikiuosi, kad per COVID-19 pandemiją dauguma žmonių jau išmoko plauti rankas ir vaikus tą daryti išmokė. Nes anksčiau visi skeptiškai į tai žiūrėjo, nors tai labai svarbus dalykas“, – tvirtino direktorius.
Geriau likti namuose
Taip pat primenama, kad jaučiant peršalimo ligų simptomus, apskritai reikėtų kreiptis į gydytoją ir, esant galimybei, dirbti iš namų, o ne platinti virusą darbe, parduotuvėse ar kitose viešosiose erdvėse.
R. Grigaliūno teigimu, kaukė yra reikalinga tada, kai vis tiek reikia eiti į viešąsias vietas, bet jeigu tik yra galimybė dirbti nuotoliu, tada reikėtų taip ir daryti.
Tiems žmonėms, kurių darbų neįmanoma dirbti nuotoliu, specialistai pataria apskritai neiti į darbą ir izoliuotis namuose, jei jaučiami peršalimo ligų simptomai.
