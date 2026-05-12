Mieste sparčiai atnaujinami šaligatviai

Ypač aktyviai darbai šiuo metu vyksta nuo Naujojo turgaus iki pat Baltijos prospekto žiedinės sankryžos.
Gyventojai džiaugiasi, kad senos, suskilinėjusios dangos keičiamos naujomis, o šaligatviai taps patogesni ir saugesni pėstiesiems.
Kaip skelbė Klaipėdos savivaldybė, pietinėje miesto dalyje šiuo metu baigiama tvarkyti Debreceno gatvės skvero teritorija prie 24, 26, 28 ir 36 numeriais pažymėtų namų.
Darbai taip pat tęsis prie 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20A ir 22 namų bei ruože nuo 86 iki 94 namo.
Nauja šaligatvių danga bus įrengta ir Baltijos prospekte prie 1, 5, 7 bei 9 namų. Ties 53–55 namais planuojama įrengti visiškai naują šaligatvį, vedantį link lopšelio-darželio „Čiauškutė“, taip pat bus atnaujintas takas nuo 111A namo iki „Gilijos“ pradinės mokyklos.
Pokyčių sulauks ir Šilutės plentas – čia tvarkomi šaligatviai prie 36, 42 ir 44 namų. Darbai numatyti ir Smiltelės gatvėje, Žardininkų bei Reikjaviko gatvių skvere, Laukininkų gatvėje, kur bus atnaujinti laiptai ir takas link „Pajūrio“ progimnazijos.
Šaligatviai taip pat atsinaujins prie Taikos prospekto 101D ir 103 pastatų, šalia Klaipėdos miesto poliklinikos, Paryžiaus Komunos gatvės kiemuose bei Ievos Simonaitytės gatvės ruože nuo 6 iki 22 namo.
Vienas didžiausių šių metų projektų – Naikupės gatvės šaligatvių remontas. Čia infrastruktūros būklė ilgą laiką buvo itin prasta – vietomis danga suskilinėjusi, išsikraipiusi, susidėvėję borteliai.
Planuojama atnaujinti apie 7,8 tūkst. kvadratinių metrų dangos, pakeisti bortelius, sutvarkyti požeminių komunikacijų šulinius.
Šiaurinėje miesto dalyje darbai jau vyksta Valstiečių gatvėje. Netrukus jie persikels ir į Panevėžio gatvę prie Šv. Kazimiero bažnyčios, taip pat bus tvarkoma Dailidžių gatvė bei dalis Šaulių gatvės šaligatvio.
Kasmet pėsčiųjų takų atnaujinimui Klaipėdos savivaldybė skiria apie 800 tūkst. eurų.
Teigiama, kad mieste infrastruktūra atnaujinama atsižvelgiant į gyventojų poreikius.
