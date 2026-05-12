Mirė Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistė Dalia Kužmarskytė: nepabudo iš komos

Apie D. Kužmarskytės mirtį šiandien pranešta socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Lietuvos Muzikų Sąjunga“.
„JI išėjo… Tebūnie JAI lengva kelionė. Amžiną atilsį Daliai Kužmarskytei“, – parašė kompozitorė Audronė Žigaitytė-Nekrošienė.
Vakar menininkės sesuo Indrė Rozvadovskė portalui kauno.diena.lt pasakojo, kad sesers būklė pablogėjo labai staigiai.
„Mamyčių dieną jai pradėjo labai skaudėti galvą ir aptirpo pusė veido. Išsikvietė greitąją ir buvo išvežta į Klaipėdos universiteto ligoninės priimamąjį. Ten padarė galvos nuotrauką, tačiau nieko nerado ir paleido namo su skaudančia galva. Antradienį prasidėjo vėmimas ir traukuliai. Buvo iškviesta greitoji ir jau užmigdė, kad nekiltų spaudimas“, – portalui teigė sesuo.
Praėjusią savaitę D. Kužmarskytę netikėtai ištiko labai sunkus hemoraginis insultas. Tai insulto forma, kai plyšta kraujagyslė smegenyse ir kraujas išsilieja į smegenis.
„Buvo atlikta skubi operacija – drenavimas, kad būtų sumažintas spaudimas smegenyse. Dėl kritinės būklės gydytojai ją buvo panardinę į dirbtinę komą, t.y. atlikta sedacija. Ketvirtadienį sedacija buvo nutraukta ir mes kartu su jos sūnumi Matu laukėme stebuklo“, – pasakojo sesuo.
„Šią nelengvą akimirką Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro bendruomenė mintimis yra kartu su Dalia Kužmarskyte, jos šeima ir artimaisiais. Linkime stiprybės ir vilties“, – savo paskyroje rašė Klaipėdos muzikinis teatras.
D. Kužmarskytė 1987 m. baigė Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniąją muzikos mokyklą, 1995 m. – solinį dainavimą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA).
1995–2022 m. buvo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro (KVMT) solistė, nuo 2023 m. teatre dirbo spektaklių vadove ir vokalo pedagoge.
Kaip nurodo Klaipėdos muzikinis teatras, D. Kužmarskytė buvo Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkurso laureatė (1985), pelnė Tarptautinio kamerinio dainavimo konkurso „Gintarinė lakštingala“ Kaliningrade IV premiją (2000) ir Lietuvos kultūros ministerijos premiją (2003) už Maricos vaidmenį Imre’s Kálmáno operetėje „Grafaitė Marica“.
KVMT sukūrė daugiau kaip pusšimtį vaidmenų operose, operetėse ir miuzikluose, tarp jų – Floros (G. Verdi operoje „Traviata“), Misis Eynsford-Hill (F. Loewe miuzikle „Mano puikioji ledi“), Anundienės (A. Bražinsko miuzikle „Šnekučiai“), Ceitelės, Fruma Sorė, Goldės (J. Bocko miuzikle „Smuikininkas ant stogo“), Selijos Pičem (K. Weillio „Trijų grašių operoje“), Larinos (P. Čaikovskio operoje „Eugenijus Oneginas“), Dzitos (G. Puccini operoje „Džanis Skikis“) ir kitus.
