Mirė menininkas ir muzikantas Andrius Miežis

A. Miežis bus šarvojamas penktadienį, gegužės 15 dieną, nuo 17 val. laidojimo namuose „Rimtis“, Kretingoje. Karstas išnešamas šeštadienį 14 valandą. Amžinojo poilsio A. Miežis atguls Kretingos civilinėse kapinėse (Darbėnų plentas).
A. Miežis gimė 1970 m. gruodžio 1 d. Vilniuje. Nuo jaunystės domėjosi menu, studijavo architektūrą, dirbo Nacionaliniame dramos teatre apipavidalintoju, vėliau savo gyvenimą susiejo su kūryba. Po vestuvių su žmona apsigyveno senelio gimtinėje Kretingoje, kur gimė dukra Fausta ir sūnus Gabrielius. Kretingoje jis pradėjo ir laisvo menininko kelią, surengė pirmąsias dailės parodas ir tapo ryškia Lietuvos šiuolaikinės tapybos figūra.
Nuo 1992 metų A. Miežis surengė daugiau kaip 40 personalinių ir grupinių parodų Lietuvoje bei užsienyje – Danijoje, Vokietijoje, Italijoje, Airijoje, Suomijoje, JAV ir Rusijoje. Jo darbai eksponuoti Kretingos muziejuje, dalis jų papildė muziejaus kolekciją.
Dailininkas buvo įvertintas tarptautinėmis stipendijomis Vokietijoje, dalyvavo tarptautiniuose meno projektuose ir festivaliuose. 2012 metais jam suteiktas Lietuvos Respublikos meno kūrėjo statusas, 2016 m. apdovanotas Kretingos rajono kultūros ir meno premija.
A. Miežio kūryba išsiskyrė savitu braižu, kuriame susipynė mitologijos, folkloro, šiuolaikinio pasaulio ir žmogaus vidinių būsenų temos. Jo darbai buvo atpažįstami dėl ryškios meninės kalbos, simbolių ir jautraus žvilgsnio į šiandienos žmogų.
A. Miežis išliks artimųjų, bičiulių, meno bendruomenės ir visų jo kūrybos gerbėjų atmintyje kaip talentingas kūrėjas, palikęs ryškų pėdsaką Lietuvos kultūroje.
