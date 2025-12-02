Mišiose – vis daugiau užsieniečių

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos kunigas Giedrius Šarka pasakojo, kad žmonės apie mišias anglų kalba daugiausia sužino vieni iš kitų.
Anot kunigo, Vilniuje tokios mišios vyksta kiekvieną sekmadienį, Kaune apskritai neorganizuojamos, o Klaipėdoje ši bažnyčia šiuo metu yra vienintelė, kurioje pamaldos vyksta anglų kalba. Į jas ateina filipiniečiai, lenkai ir kitų tautybių žmonės.
„Anksčiau vykdavo Kristaus Karaliaus bažnyčioje, mišias aukodavo Virgilijus Poškus, ateidavo 10–15 žmonių, daugiausia LCC universiteto studentų. Pas mus daugiau darbuotojų, be to, kiekvieną sekmadienį bažnyčios gale 10 ir 12 valandos mišiose maždaug 8–10 ne lietuvių sėdi ir tyliai, ramiai dalyvauja mišiose“, – pastebėjo G. Šarka.
Anglakalbiai šioje bažnyčioje priima ir sakramentus, teiraujasi dėl vaikų krikšto bei kitų svarbių klausimų.
„Ateina žmonės, pagieda, pasirenka giesmes, perskaito skaitinius. Nėra nuolatinių, jie yra susiradę lietuviškas mišias, eina ir į Šv. Kazimiero bažnyčią ar kitur. Tad čia – kintanti bendruomenė. Bet bent jau tie užsieniečiai katalikai, kurie ateina vieną ar du kartus, žino, kad yra tokia erdvė pabūti“, – sakė G. Šarka.
Kitos mišios anglų kalba Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje bus aukojamos per Kalėdas, gruodžio 25 d., 16 val.
