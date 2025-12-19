Prieš Kalėdas Jeruzalės lotynų patriarchas lankosi Gazos Ruože

Ten yra vieninteliai Romos katalikų maldos namai Gazos Ruože.
Aukšto rango parapijos pareigūno pranešime teigiama, kad penktadienį, artėjant didžiosioms metų šventėms, į Šventosios Šeimos parapiją atvyko P. Pizzaballa.
Pranešime priduriama, kad vizitas „dar kartą patvirtina ilgalaikį Šventosios Šeimos parapijos Gazoje ryšį su platesne Jeruzalės Lotynų patriarchato vyskupija“.
Pranešama, kad vizito metu P. Pizzaballa įvertins humanitarinės pagalbos teikimo Gazos Ruože ir atstatymo darbus.
Sekmadienį jis taip pat vadovaus Kalėdų mišioms Šventosios Šeimos parapijoje.
Pastarąjį kartą Jeruzalės lotynų patriarchas Gazos Ruože lankėsi liepos mėnesį. Tąkart jis pristatė 500 tonų maisto palestiniečių anklavo gyventojams, kenčiantiems nuo trūkumo, kurį sukėlė Izraelio apribojimai prekėms įvežti į nuniokotą teritoriją.
Jungtinės Tautos (JT) penktadienį pranešė, kad rugpjūtį Gazos Ruože paskelbtas badas baigėsi dėl pagerėjusios prieigos prie humanitarinės pagalbos, tačiau perspėjo, kad situacija išlieka kritinė.
Apie 1 tūkst. iš 2,2 mln. Gazos Ruožo gyventojų yra krikščionys, dauguma jų – ortodoksai.
P. Pizzaballa pareiškė, kad Gazoje gyvena 135 katalikai. Pirmosiomis Izraelio ir „Hamas“ karo dienomis jie ieškojo prieglobsčio Šventosios Šeimos bažnyčios komplekse.
Prie jų taip pat prisijungė kai kurie Graikų ortodoksų bažnyčios nariai.
