Trumpas pristatė Gazos Ruožo „Taikos tarybos“ narius

D. Trumpas taip pat į septynių narių „steigiamosios vykdomosios tarybos“ sudėtį įtraukė savo specialųjį pasiuntinį Steve'ą Witkoffą (Stivą Vitkofą), žentą Jaredą Kushnerį (Džaredą Kušnerį) ir Pasaulio banko prezidentą Ajay'ų Bangą (Adžajų Bangą), sakoma Baltųjų rūmų pareiškime.
Pats D. Trumpas pirmininkaus valdybai, priduriant, kad tolesni nariai bus paskelbti artimiausiomis savaitėmis.
T. Blairas yra kontroversiška figūra Artimuosiuose Rytuose dėl savo vaidmens 2003 metų invazijoje į Iraką. Pats D. Trumpas praėjusiais metais sakė norintis įsitikinti, kad yra „priimtinas pasirinkimas visiems“.
D. Trumpas ketvirtadienį paskelbė, kad buvo suformuota „Taikos taryba“ – tai svarbus antrojo JAV remiamo plano dėl karo Gazos Ruože užbaigimo, etapas.
JAV prezidentas pareiškė, kad tai yra „didžiausia ir prestižiškiausia taryba, kada nors surinkta bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje“.
Taryba buvo įkurta netrukus po to, kai buvo paskelbta apie penkiolika narių palestiniečių technokratų komitetą, kuriam pavesta tvarkyti kasdienio pokario Gazos Ruožo valdymo reikalus.
Naujajam komitetui vadovaus Gazos Ruožo gyventojas ir buvęs palestiniečių viceministras Ali Shaathas (Ali Šatas)
D. Trumpas penktadienį taip pat paskyrė JAV generolą majorą Jasperą Jeffersą (Džasperą Džefersą) vadovauti tarptautinėms stabilizavimo pajėgoms (ISF) Gazos Ruože.
JAV remiamas Gazos taikos planas įsigaliojo spalio 10 dieną, sudarydamas sąlygas visų „Hamas“ laikomų įkaitų grąžinimui ir kovų tarp palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ bei Izraelio apgultoje teritorijoje nutraukimui.
Šiuo metu vyksta antrasis plano etapas, nors jį temdo besitęsiantys kaltinimai dėl pagalbos trūkumo ir smurto.
Tuo metu „Hamas“ atsisako viešai įsipareigoti visiškai nusiginkluoti, o tai yra nekvestionuojamas Izraelio reikalavimas.
Man didelė garbė būti paskirtam į jos vykdomąją valdybą.
„Jaučiasi pagerbtas“
Buvęs JK ministras pirmininkas T. Blairas šeštadienį pareiškė, kad jaučiasi pagerbtas, jog D. Trumpas pakvietė prisijungti prie naujos tarybos, skirtos padėti atkurti Gazos Ruožą.
„Dėkoju prezidentui D. Trumpui už jo vadovavimą steigiant „Taikos tarybą“ ir man didelė garbė būti paskirtam į jos vykdomąją valdybą“, – naujienų agentūrai AFP atsiųstame pareiškime teigė patyręs politikas ir buvęs vadinamojo Artimųjų Rytų taikos tarpininkų ketverto pasiuntinys.
Pakvietė ir R. T. Erdoganą
D. Trumpas pakvietė savo turkų kolegą Recepą Tayyipą Erdoganą (Redžepą Tajipą Erdohaną) prisijungti prie vadinamosios „Taikos tarybos", kuri po karo prižiūrės padėtį Gazos Ruože, šeštadienį pranešė Turkija.
R. T. Erdoganas penktadienį gavo D. Trumpą su pasiūlymu.
JAV lyderis kvietė jį „tapti vienu iš tarybos steigėjų“, socialiniuose tinkluose paskelbė Turkijos prezidento komunikacijos direktorius Burhanettinas Duranas (Burchanetinas Duranas).
„Būtų „garbė“
Argentinos prezidentas Javieras Milei (Chavjeras Milėjus) pareiškė, kad D. Trumpas jį pakvietė prisijungti prie vadinamosios Taikos tarybos.
J. Milei socialiniame tinkle „X“ paskelbė kvietimo laiško nuotrauką ir parašė, kad jam būtų „garbė“ dalyvauti šioje iniciatyvoje, kuriai pirmininkauja D. Trumpas.
„Nagrinėja šį klausimą“
D. Trumpas pakvietė Egipto lyderį Abdelį Fattahą al Sisi (Abdelį Fatahą Sisį) prisijungti prie „Taikos tarybos“, šeštadienį pranešė Egipto užsienio reikalų ministras.
„Iš Amerikos pusės, iš JAV prezidento gavome kvietimą... Sisi prisijungti prie „Taikos tarybos“ ir mes nagrinėjame šį klausimą“, – žurnalistams sakė užsienio reikalų ministras Badras Abdelatty (Badras Abdelatis).
Kanados premjeras planuoja priimti kvietimą
Kanados ministras pirmininkas Markas Carney (Markas Karnis) D. Trumpo buvo pakviestas prisijungti prie „Taikos tarybos“ ir jis ketina priimti šį pasiūlymą, naujienų agentūrai AFP šeštadienį pranešė Kanados premjero aukšto rango patarėjas.
Išsamesnės informacijos jis nepateikė.
