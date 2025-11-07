 Trumpas: tarptautinės stabilizavimo pajėgos labai greitai bus nusiųstos į Gazos Ruožą

Trumpas: tarptautinės stabilizavimo pajėgos labai greitai bus nusiųstos į Gazos Ruožą

2025-11-07 07:24
Rasa Strimaitytė (ELTA)

JAV koordinuojamos tarptautinės stabilizavimo pajėgos, JAV prezidento Donaldo Trumpo manymu, „labai greitai“ bus nusiųstos į Gazos Ruožą.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

„Tai bus labai greitai“, – sakė D. Trumpas ketvirtadienį Baltuosiuose rūmuose, atsakydamas į žurnalisto klausimą apie tokių pajėgų nusiuntimą į palestiniečių teritoriją.

„Yra kelios šalys, kurios pareiškė esančios pasirengusios įsikišti, jei kiltų problemų su „Hamas“ ar kitų problemų“, – teigė D. Trumpas.

JT Saugumo Taryba svarsto JAV pateiktą rezoliucijos projektą dėl Gazos taikos plano. JAV vyriausybė siekia, kad balsavimas būtų surengtas „per savaites, ne mėnesius“, sakė aukštas atstovas.

Planas numato tarptautines stabilizavimo pajėgas ir dvejų metų pereinamojo laikotarpio administravimą Gazos Ruože. Pajėgos, anot projekto, saugos civilius, užtikrins humanitarinę paramą ir saugos sienas.

Diplomatinių šaltinių duomenimis, virtinė šalių jau pareiškė esančios pasirengusios dalyvauti tarptautinėse pajėgose. Tačiau jos reikalauja JT Saugumo Tarybos mandato daliniui Gazos Ruože dislokuoti.

