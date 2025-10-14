Trumpas ragina grąžinti kūnus ir tvirtina, kad naujas Gazos susitarimo etapas prasideda dabar

„Visi dvidešimt įkaitų grįžo ir jų savijauta yra tokia gera, kiek galima to tikėtis. Buvo nuimta didelė našta, bet darbas dar nebaigtas“, – savo platformoje „Truth Social“ teigė D. Trumpas.
„Mirusieji nebuvo grąžinti, kaip buvo žadėta! Antrasis etapas prasideda dabar!!!“ – dėstė D. Trumpas.
D. Trumpo įrašas buvo paskelbtas praėjus vos kelioms valandoms po to, kai jis grįžo namo po žaibiškai suorganizuotos kelionės į Izraelį ir Egiptą, ir atspindi besitęsiantį netikrumą dėl Izraelio ir „Hamas“ susitarimo dėl paliaubų ir įkaitų.
JAV lyderis savo vizito metu prakalbo apie „istorinę naujų Artimųjų Rytų aušrą“ ir kartu su regiono lyderiais pasirašė deklaraciją, kuria siekiama įtvirtinti ugnies nutraukimą Gazos Ruože.
Pagal susitarimą prieš pat D. Trumpo atvykimą į Izraelį buvo išlaisvinti likę 20 gyvų įkaitų, kurie buvo pagrobti per „Hamas“ išpuolį prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d. Nors „Hamas“ pirmadienį grąžino ir keturių žmonių palaikus, ši ginkluota palestiniečių grupuotė vis dar laiko 24 įkaitų kūnus, kurie turėtų būti grąžinti pagal paliaubų susitarimo sąlygas.
Viena Gazos Ruožo ligoninė pranešė, kad gavo 45 palestiniečių kūnus, kuriuos taip pat pagal susitarimą dėl karo užbaigimo grąžino Izraelis.
