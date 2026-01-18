Mogiliovo gatvėje vaikiškos dainelės ryte bando gyventojų kantrybę

Klaipėdietis viešai kreipėsi į kaimynus iš Mogiliovo gatvės 14-ojo namo.
Vyriškio teigimu, kasdien nuo 6.30 val. pernelyg garsiai kaimynų leidžiamos vaikiškos dainelės tampa išbandymu tiems, kurie ruošiasi darbui, grįžta po naktinių pamainų arba savaitgaliais nori išsimiegoti.
„Suprantu, kad norite užimti savo vaiką, bet gal galite tai daryti tyliau. Žmonės nori išsimiegoti prieš darbus, savaitgaliais nori pailsėti, o ne kartu su jūsų vaiku linksmintis. Kiti grįžta po naktinės darbo pamainos ir nori ilsėtis. Būkite supratingi, juk patiems irgi nepatiktų kitų kaimynų keliamas triukšmas“, – pažymėjo klaipėdietis.
Pasak jo, problema nėra vaikų auklėjimas, o garsumas ir nuolatinis tokio elgesio kartojimasis – šiek tiek pritildyta muzika niekam netrukdytų.
Tokia pozicija sulaukė ir priešingų reakcijų. Kiti klaipėdiečiai priminė, kad gyvenimas mieste neišvengiamai reiškia prisitaikymą prie aplinkinių.
„Ankstyvas kėlimasis su vaikais – normalus reiškinys, o muzika padeda rytą pradėti be streso. Mieste gyvenate, prie visko turite prisitaikyti. Reikia nueiti pas kaimyną ir situaciją spręsti gyvai, o ne feisbuke – juk žinote, kur gyvena“, – patarė komentatorius.
Klaipėdietė Eurika atkreipė dėmesį, kad kartais vaikiškos dainelės yra mažesnė blogybė nei rytiniai pykčiai ir ašaros. Ausų kištukai arba atviras pokalbis su kaimynais duotų daugiau naudos nei vieši priekaištai.
„Kartais geriau tos dainelės, su kuriomis vaikas keliasi be streso ir tėvams nereikia nerimauti. Ausų kištukai irgi labai padeda, jei trukdo triukšmas“, – aiškino moteris.
Taigi kartais net ir vaikiškos dainelės gali tapti konflikto pradžia.
Pagal Administracinių nusižengimų kodeksą, šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose vakaro (nuo 19 iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 iki 7 val.) metu bei gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą, užtraukia baudą asmenims nuo 80 iki 200 eurų ir juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims – nuo 200 iki 300 eurų.
