Mokyklos herbas sukėlė klausimų: pasirodo, kad jis nesietinas su vėliava

Sulaukė netikėtų užuominų
Nuo 1992 m. mieste veikianti sustiprinto vokiečių kalbos mokymo įstaiga turi gerą vardą, klaipėdiečiai noriai leidžia savo atžalas mokytis šioje gimnazijoje. Pernai vasarą baigtas pastato atnaujinimas.
Renovuotas pastatas tapo fonu ženklui, kuris jau seniai yra tapęs skiriamuoju žymeniu šios gimnazijos mokiniams bei visai jos bendruomenei.
Tiesa, viešojoje erdvėje paskleista interpretacijų, esą herbo spalvos atitinka Mažosios Lietuvos vėliavos spalvas, tik tyčia ar ne ši vėliava mokyklos herbe apversta aukštyn kojomis.
Gimnazijos herbo viršuje raudoname fone vaizduojama atversta knyga. Vidurinėje baltoje dalyje gotišku šriftu parašyta „Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija“.
Herbo apačioje žaliame fone vaizduojama žuvėdra. Trijų spalvų kombinacija gimnazijos herbe galėtų priminti ir Mažosios Lietuvos vėliavos spalvas.
Su šia simbolika užaugo ne viena mokinių karta, gimnazijos ženklą pažįsta mokinių tėvai, mikrorajono gyventojai.
Paneigė interpretacijas
Šios gimnazijos direktorė Jolita Andrijauskienė kategoriškai tai paneigė.
Pasak jos, Hermano Zudermano gimnazijos ženklas ir simbolika orientuoti į gimnazijos bendruomenės viziją, misiją ir rašytojo Hermano Zudermano palikimą. Būtent todėl mokymo įstaigos simbolyje vaizduojama knyga, plunksna ir jūriniai motyvai.
„Šie ženklai neturi politinio ar administracinio regiono svorio, o naudojamas spalvų derinys neturi jokio ryšio su kokia nors vėliava. Pažymime, kad spalvų derinys savaime nėra vėliava, todėl interpretacijos, siejančios jį su regionų simbolika, nėra pagrįstos“, – tikino gimnazijos vadovė.
J. Andrijauskienė priminė, kad Mažosios Lietuvos vėliava, kurios spalvos yra žalia, balta, raudona, yra oficialiai pripažintas etnografinio regiono simbolis, kurį Lietuvos prezidentas patvirtino 2024 m.
Pasak gimnazijos direktorės, Mažosios Lietuvos vėliava skiriasi nuo Hermano Zudermano gimnazijos ženklo spalvų eiliškumu. Be to, Mažosios Lietuvos herbo centre pavaizduotas briedis.
Reprezentuoja mokyklą
„Gimnazijos bendruomenės sukurtas ženklas nėra jokios vėliavos atkartojimas. Kuriant gimnazijos simboliką, suburta darbo grupė neturėjo tikslo jos sieti prie jokios valstybinės, taip pat ir prie Mažosios Lietuvos heraldikos. Gimnazijos simbolikoje pasirinktos trys spalvos naudojamos jau daugiau nei du dešimtmečius, herbas naudojamas įvairiuose renginiuose, abiturientų eisenose, viešoje erdvėje publikuojamose nuotraukose ir panašiai. Su šia simbolika užaugo ne viena mokinių karta, gimnazijos ženklą pažįsta mokinių tėvai, mikrorajono gyventojai“, – pasakojo J. Andrijauskienė.
Mokyklos direktorė pažymėjo, kad Hermano Zudermano gimnazija yra biudžetinė įstaiga, todėl oficialiuosiuose dokumentuose, kaip ir kitose biudžetinėse švietimo įstaigose, privalomai naudojamas Klaipėdos miesto herbas, valstybę ar savivaldybę reprezentuojančiuose renginiuose – šalies ar Klaipėdos savivaldybės vėliavos ir kita atributika teisės aktų nustatyta tvarka.
Rinkosi iš kelių eskizų
J. Andrijauskienė papasakojo apie herbo kūrimą.
2001 m. sukurta darbo grupė teikė idėjas, gimnazijos bendruomenė aptarė ir rinko geriausią iš kelių pateiktų svarstyti eskizų.
Po svarstymų buvo pasirinktas dabartinio ženklo eskizas.
Kūrę ženklą kolegos prisiminė, kad pasirinkimą nulėmė vertybinis ir estetinis požiūris.
Balta spalva buvo siejama su dorumu, sąžiningumu, atvirumu naujoms žinioms ir išmintimi, raudona – su drąsa, ryžtu ir užsibrėžtų tikslų siekimu, būdingu jaunystei, žalia – su augimu, nuolatiniu tobulėjimu ir atsinaujinimu.
Galiausiai buvo siekta subalansuoto derinio, kuriančio jaukumą ir reprezentuojančio bendruomenę.
Mokyklos vadovė ragino gimnazijos herbo simbolius vertinti jų formavimosi ir naudojimo kontekste, o ne remiantis asmeninėmis nuomonėmis bei subjektyviomis interpretacijomis.
