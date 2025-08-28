Muzikinis uostamiesčio fontanas laukia pavasario

„Dangės fontano infrastruktūra lėtai trūnija ir rūdija, o klaipėdiečiai kaip negali pasimėgauti muzikiniu fontanu su vaizdo atspindžiais, taip ir negali. Įdomu, kiek ilgai dar teks laukti?“ – vienoje feisbuko grupėje įrašą paskelbė klaipėdietis, pasislėpęs po anonimo kauke.
Tačiau kiti komentatoriai pridūrė, kad bėda – ne tik laikinai išjungta sistema, bet ir patirta rimta fontano techninė žala.
„Čia ne taip paprasta, nes visos valdymo ir variklių sistemos buvo paskandintos per didelį upės išsiliejimą. Juk dabar reikia viską atkasti ir sudėti naują įrangą“, – svarstė dar vienas klaipėdietis.
Klaipėdos savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus atstovai tvirtino, kad Dangės skvero fontanas neveikia jau nuo 2023 m. rugpjūčio, kai dėl gausių liūčių buvo užlieta visa jo techninė patalpa.
Šiuo metu vyksta teismo paskirta ekspertizė, o kol nebus jos išvadų, fontano remontas neprasidės.
„Dėl įvykio vyksta teisminis ginčas, šiuo metu atliekama techninė ekspertizė ir tik po jos bus galima pradėti fontano remontą“, – aiškino savivaldybės Komunikacijos skyriaus atstovai.
Vis dėlto, pasak jų, remonto darbai turėtų prasidėti artimiausiu metu ir planuojama, kad jie bus baigti jau pavasarį.
„Tikimės, kad jau pavasarį fontanas tikrai galės džiuginti klaipėdiečius ir miesto svečius“, – teigė atstovai.
