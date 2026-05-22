 Naujakiemio gatvėje – remonto darbai

Naujakiemio gatvėje – remonto darbai

2026-05-22 10:35
Indrė Kiseliovaitė

Klaipėdoje, Naujakiemio gatvėje, įsibėgėjo infrastruktūros atnaujinimo darbai. Projektas apima ne tik parkavimo vietų plėtrą, bet ir visos aplinkos modernizavimą. Tikimasi, kad visus darbus pavyks užbaigti iki šių metų pabaigos.

Pokyčiai: iki šių metų pabaigos Naujakiemio gatvėje atsiras pustrečio šimto parkavimo vietų.
Pokyčiai: iki šių metų pabaigos Naujakiemio gatvėje atsiras pustrečio šimto parkavimo vietų. / Ilmos Jurkuvienės nuotr.

Vykdant projektą numatyta kompleksinė teritorijos rekonstrukcija.

Siekiant sumažinti automobilių stovos problemą šiame rajone, šalia Naujakiemio gatvės 10–24 namų bus įrengiama per 200 naujų automobilių stovėjimo vietų.

Darbus vykdo bendrovė „Inkomsta“.

„Darbų vertė – 1,5 mln. eurų. Projektu siekiama padidinti parkavimo vietų. Taip pat numatoma įrengti lietaus nuotekų tinklus, atnaujinti apšvietimą ir pėsčiųjų takus. Darbų metu planuojamos 255 parkavimo vietos. Darbus užbaigti numatoma iki šių metų pabaigos“, – sakė Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga  Kubilienė.

Klaipėdiečiai šiuos pokyčius iš esmės vertina teigiamai, nors šiuo metu ir susiduria su laikinais nepatogumais.

„Labai gerai, kad pagaliau tvarko šią vietą. Parkavimo vietų čia seniai trūko, ypač vakarais grįžus namo“, – teigė viename Naujakiemio gatvės daugiabučių gyvenantis Algirdas.

Tikimasi, kad nauja infrastruktūra pagerins ne tik automobilių stovos situaciją, bet ir bendrą rajono aplinką.

Šiame straipsnyje:
Naujakiemio gatvė
remonto darbai
infrastruktūros atnaujinimo darbai
parkavimo vietos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų