Naujausios žinios iš sniegu užverstų vietovių: pasakė, kur vaikai į mokyklas dar neis

„Pusėje mūsų savivaldybės maždaug sunkiai pravažiuojamų yra kelių, bet dabar jau tvarkomi, baigiami nuvalyti, eina į gerąją pusę ir tiesiog atsivalysime, rytoj atnaujinsime (ugdymo – BNS) procesą“, – BNS sakė Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis.
Kaip skelbė BNS, sekmadienį Rietavo savivaldybė pranešė, kad dėl sudėtingų oro sąlygų mokyklos neveiks dvi dienas. Anot mero, jei oro sąlygos vėl pablogėtų ir sutrukdytų mokiniams pasiekti ugdymo įstaigas, būtų organizuojamas nuotolinis mokymas.
„Jeigu jau tokia bėda ištiktų, tada darome hibridinį mokymą ir tie vaikai, kurie negali atvažiuoti, tada hibridiniu būdu būtų mokomi“, – kalbėjo jis.
Ugdymą savivaldybių švietimo įstaigose dviem dienoms taip pat sustabdė ir Plungės rajono savivaldybė. Jos meras Audrius Klišonis sako, kad šio sprendimo keisti neplanuojama.
„Atsižvelgiant į dabartinę situaciją, neplanuotume to dalyko (atnaujinti mokyklų darbą – BNS) anksčiau padaryti, nes Plungės savivaldybė yra didesnė, mūsų švietimo ugdymo tinklas yra gerokai didesnis“, – BNS sakė A. Klišonis.
„Miestą mes galėtumėme pasileisti ir greičiau, bet įvertinus rajoninių kelių būklę ir galimybę autobusais, tiek geltonaisiais, tiek maršrutiniais, atvežti mokinius į ugdymo įstaigas, šiuo metu mes matome, kad per dvi dienas mes pilnai galėsime susitvarkyti be jokio streso“, – aiškino jis.
Mero teigimu, sprendimus dėl likusios savaitės ketinam priimti jos eigoje, atsižvelgiant į orų prognozes.
„Situacija yra visiškai netipinė, pirmą kartą tokia. (...) Jeigu matysime, kad situacija toliau tęsis ir snigimas bus didesnis, tai natūralu, kad darysime nuotolinį mokymą“, – teigė A. Klišonis.
Situacija yra visiškai netipinė, pirmą kartą tokia.
Tuo metu Kretingos rajono savivaldybė sekmadienį pranešė, kad pirmadienį ir antradienį pamokos bendrojo ugdymo mokyklose vyks nuotoliniu būdu.
Kaip BNS patvirtino Kretingos rajono meras Andrius Kalnius, atsižvelgiant į orų prognozes nuspręsta laikytis šio plano, o kaip bus vykdomas ugdymo procesas likusią savaitę bus sprendžiama antradienį.
„Kadangi šįvakar vakare vėl numatomas snygis, ir gana nemažas snygis yra numatytas pagal meteorologijos tarnybas, tai mes esam numatę dvi dienas mokytis nuotoliniu būdu. Pandeminis laikotarpis mus išmokė tą daryti“, – BNS sakė A. Kalnius.
„Dėl trečiadienio ir likusios savaitės rytoj mes kalbėsimės su seniūnais, su švietimo skyriaus specialistais ir jeigu matysime, kad situacija tikrai gerėja, tada trečiadienį jau mokiniai grįš į mokyklas“, – teigė jis.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, storiausia sniego danga susidariusi šiaurės vakarinėje šalies dalyje, apie Klaipėdos rajone esančius Vėžaičius, Kretingos ir Plungės apylinkes.
Preliminariai, šiame regione susiformavusi storiausia sniego danga per pastaruosius 15 metų.
Naujausi komentarai