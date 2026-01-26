Neeilinė istorija: rastas dingusiu laikytas septintokas

Vienoje Biržų rajono mokyklų po pamokų namo negrįžo 7 klasės mokinys. Motina jo nesulaukė nei vienu mokykliniu autobusu, kai lauke buvo spiginantis šaltis.
Dėl vaiko paieškos vaiko mama kreipėsi į policiją maždaug 20 val. Į berniuko paiešką buvo sutelktos gausios policijos pareigūnų paieškos.
„Apžiūrėjo visą įmanomą to miestelio teritoriją, t. y. bendrabučiai, pastatai, mokyklos teritorija, apleistos sodybos“, – pasakojo Panevėžio apskrities PK atstovė Odeta Jukniūtė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Vaiko ieškojo ne tik vietos pareigūnai, bet ir iš Panevėžio atvykęs pareigūnas su dronu. Be to, prie paieškų aktyviai jungėsi šeimos nariai, bendruomenė ir „Carito“ savanoriai.
„Beveik vidurnaktį atlikome paieškas mokykloje. Atidarius mokyklos duris buvo atrastas ieškomas vaikas“, – teigė O. Jukniūtė.
Berniukas miegojo ant sėdmaišio. Dėl situacijos su tėvais aiškinsis Vaiko teisių apsaugos tarnyba.
„Dėl kokių priežasčių vaikas nesugrįžo į namus“, – svarstė Panevėžio apskrities VPK atstovė.
Anot šaltinių, vaikas ne visada gyveno su motina – turėjo globėją, be to, teko gyventi ir vaikų namuose.
Policija priminė, kad vaikui negrįžus į namus, reikėtų nedelsiant skelbti paieškas.
„Tačiau policija į nepilnamečių paiešką iškart reaguoja. Čia negalioja 24 valandų laikas“, – tvirtino Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vadovė Žaneta Ginaitė.
LNK.LT primena, kad Panevėžio apskrityje per mėnesį policija sulaukia po kelis tėvų prašymus padėti surasti namo negrįžusius vaikus.
