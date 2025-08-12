Nieko neliko už kadro: atidaroma išskirtinė fotomemuarų paroda

S. Jokužys, daugelio meno albumų sudarytojas ir mecenatas, pirmasis Lietuvoje įkūręs privačią spaustuvę, kuri tapo reikšmingu Klaipėdos miesto kultūros židiniu, klaipėdiečius kviečia į savo fotomemuarų parodą apie Taravos Anikės sugrįžimą.
„Dirbau fotokorespondentu dienraštyje „Klaipėda“, kai prasidėjo Teatro aikštės atkūrimas ir Anikės skulptūros sugrąžinimas į senąją vietą. Tuomet viską fiksavau, kas vyko aikštėje. Dabar po daugybės metų savo archyvuose aptikau „perliukų“, kuriuos, mano manymu, turėtų pamatyti klaipėdiečiai. Aikštės atstatymas ir Anikės sugrąžinimas įvyko kelių iniciatyvių žmonių dėka, tačiau nesinorėjo už kadro palikti ir tų, kurie fiziškai prie visko prisidėjo, norėjosi juos pagerbti“, – kalbėjo S. Jokužys, turėjęs galvoje Jono Vyšniausko statybininkų brigadą.
S. Jokužys pasakojo, kad fiksavo kone kasdien, kaip akmengrindžiai dirba, paskui – skulptūros atidengimo iškilmes, į kurias susirinko daugybė žmonių.
Taip buvo sukauptas gausus fotografijų archyvas.
Galiausiai užgimė idėja S. Jokužio personalinei darbų parodai „Meilės istorija. Anikės sugrįžimas, 1989. Fotomemuarai“, kurios atidarymas vyks ketvirtadienį, rugpjūčio 14 d., 16 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A).
Archyvinėse nuotraukose matyti, kaip tuo metu žmonės atnaujino aikštę, galiausiai sukūrę vieną pagrindinių Klaipėdos traukos objektų, kaip rengėsi, kokiomis transporto priemonėmis naudojosi, kokios mados tuo metu vyravo, kaip skyrėsi lietuviai nuo iš Vokietijos atvykusios vokiečių delegacijos.
Iš to laikotarpio parodai atrinktos 25 fotografijos.
Parodos „Meilės istorija. Anikės sugrįžimas, 1989. Fotomemuarai“ atidarymas vyks rugpjūčio 14 d. 16 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A).
Nuotraukose užfiksuota ir daugybė vaikų, susirinkusių į skulptūros atidengimo iškilmes.
„Tada jie visi buvo maži, dabar jau jiems virš 40 metų ir daugiau. Gal kai kurie klaipėdiečiai tose senose fotografijose atpažins save“, – kalbėjo S. Jokužys, kviesdamas į fotomemuarų parodą.
Ją pristatys buvęs dienraščio „Klaipėda“ vyriausiasis redaktorius Antanas Stanevičius, kuris pats asmeniškai daug prisidėjo prie Anikės skulptūros sugrąžinimo į Teatro aikštę.
Naujausi komentarai