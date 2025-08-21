Nors pareigūnai imasi priemonių, eismo įvykių nemažėja

Pažeidimų – dešimtys
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) pareigūnai teigia, kad dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių eismo saugumui skiria ypač didelį dėmesį.
„Rengiama ir prevencinių, ir policinių priemonių, per kurias vykdoma šių transporto priemonių eismo kontrolė, bendraujama su jų vairuotojais, jei užfiksuojami pažeidimai, sprendžiama dėl atsakomybės taikymo“, – tikino Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio specialistės.
Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnų duomenimis, nuo šių metų sausio 1 d. iki rugpjūčio 18 d. Klaipėdoje yra užregistruoti 26 įskaitiniai eismo įvykiai, kuriuose bent viena transporto priemonė yra dviratis arba elektrinė mikrojudumo priemonė. Per šiuos įvykius sužeisti 26 asmenys, važiavę dviratėmis transporto priemonėmis.
2024 m. per tą patį laikotarpį uostamiestyje buvo užregistruota 20 įskaitinių eismo įvykių, kuriuose bent viena transporto priemonė buvo dviratis ar elektrinė mikrojudumo priemonė, jų metu sužeistas 21 asmuo.
2025 m. per minimą laikotarpį Klaipėdoje užfiksuoti 68 Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimai, kai el. mikrojudumo priemonės ar dviračio vairuotojas nedėvėjo saugos šalmo, o 2024 m. per tą patį laikotarpį – tik 42 tokio pobūdžio KET pažeidimai.
Vis dar būna atvejų, kai naudotojui tvarkingai pastačius paspirtuką, šį nuverčia ar nutempia pašaliniai asmenys.
Paskyras blokuoja
„Bolt“ dalijimosi paslaugų vyriausiasis operacijų specialistas Ignas Kizelevičius pasakojo, kad ne tik su paspirtukininkais, bet ir su paspirtukais būta įvairių įvykių.
„Deja, vis dar būna atvejų, kai naudotojui tvarkingai pastačius paspirtuką, šį nuverčia ar nutempia pašaliniai asmenys. Be to, retais atvejais paspirtuką gali nuversti ir stiprus vėjas. Jei praeivis pastebi nukritusį paspirtuką ir jį pakelia, paspirtukas už tai padėkoja – „Bolt“ paspirtukuose įdiegta sistema, kuri geba užfiksuoti pakėlimą ir paleidžia garsinę padėkos žinutę“, – sakė I. Kizelevičius.
Pagal „Bolt“ taisykles, elektriniais paspirtukais ir dviračiais negali naudotis jaunesni nei 18 metų asmenys. Registruodamiesi naudotojai turi nurodyti savo amžių, susipažinti su taisyklėmis ir įsipareigoti jų laikytis.
„Jeigu sužinome, kad vis dėlto paspirtuku naudojasi nepilnametis asmuo, nedelsdami blokuojame paskyrą, kuria naudojantis buvo išsinuomotas paspirtukas. Apie atvejus, kai pastebimas paspirtukų naudojimas nesilaikant platformos ar KET, raginame pranešti, kad galėtume imtis reikiamų veiksmų – priklausomai nuo pažeidimo rimtumo įspėti ar blokuoti taisykles pažeidusio naudotojo paskyrą“, – teigė I. Kizelevičius.
Palikti galima 132 vietose
Anot I. Kizelevičiaus, tai, ar paspirtukas paliekamas leistinoje vietoje, padeda nustatyti paspirtukuose įdiegtas GPS įrankis.
„Naudotojai privalo paspirtuką pastatyti leistinoje vietoje, o jei to nepadaro, kelionė nėra užbaigiama ir programėlės naudotojas turi toliau mokėti už kelionę“, – įspėjo I. Kizelevičius.
Nuo šių metų balandžio 24 d. Klaipėdoje keliones paspirtukais pradėti ir pabaigti naudotojai gali tik tam tikrose vietose. Tokių vietų Klaipėdoje yra 132, jas nustatė miesto savivaldybės administracija bendradarbiaudama su „Bolt“.
