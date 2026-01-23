Olando Kepurė – populiarumo viršūnėje

Tiksliausią statistiką apie lankytojų srautus teikia lankytojų skaičiuotuvai, tačiau skaičiuojami ir dalyvavę saugomų teritorijų renginiuose, ekskursijose, žygiuose.
Lankytojų skaičiuotuvai įrengiami pažintiniuose takuose, regyklose, prie gamtos objektų, apžvalgos bokštų, piliakalnių.
Skaičiuotuvų duomenys leidžia objektyviau įvertinti saugomų teritorijų populiariausių objektų lankomumo rodiklius ir jų pokyčius.
Naujausi duomenys rodo, kad yra penki populiariausi objektai nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose.
Tai – Olando Kepurės skardis Pajūrio regioniniame parke (362 946 lankytojai), Parnidžio kopa Kuršių nerijos nacionaliniame parke (169 057 lankytojai), Balbieriškio atodanga Nemuno kilpų regioniniame parke (146 560 lankytojų), Žuvinto biosferos rezervato pažintinis takas prie lankytojų centro (122 557 lankytojai) ir Medžių lajų takas Anykščių regioniniame parke (109 280 lankytojų).
Mažosios Lietuvos saugomose teritorijose pernai vėl rekordiškai daug lankytojų sulaukė Olando Kepurės skardis, kuris driekiasi apie vieną kilometrą ir žmonės čia gali patekti aplenkdami apžvalgos aikštelę su joje įrengtu skaičiuotuvu. Galima teigti, kad realus lankytojų skaičius Olando Kepurėje per metus gali būti gerokai didesnis.
Džiugina ir tai, kad vis daugiau lankytojų renkasi savanorišką lankytojo bilietą ir tokiu būdu prisideda prie saugomų teritorijų puoselėjimo.
Įsigydami bilietą, lankytojai tampa tikrais saugomų teritorijų bičiuliais, kurių parama leidžia įrengti ir prižiūrėti pažintinius takus, atnaujinti informacinius stendus, rengti edukacines gamtos pažinimo programas.
