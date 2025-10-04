Orai šiek tiek šils

Šeštadienio dieną sustiprės vėjas iki 15–20 m/s, tačiau žymesnio lietaus neprognozuojama. Sušils iki 11–13 laipsnių.
Tačiau jau sekmadienio naktį turėtų palyti. Naktis nebus šalta – 7–9 laipsniai šilumos. Lyti turėtų ir sekmadienio dieną. Sušils iki 12–14 laipsnių. Vėjas išliks gūsingas, gūsiuose pūs iki 15–18 m/s.
Pirmadienį vėjas kiek rims, tačiau vis tiek sieks iki 7–12 m/s. Naktį bus 7–9 laipsniai šilumos, dieną – plius 13–15 laipsnių. Dieną ir naktį prognozuojamas nedidelis lietus.
Antradienį vėjas nurims iki 3–8 m/s. Naktį šils iki 8–10 laipsnių, dieną sušils iki plius 14–16 laipsnių. Atrodo, kad tai bus geriausia diena savaitėje, nes žymesnio lietaus nežadama.
Trečiadienį vėl sugrįš lietus. Vėjas sustiprės iki 10–15 m/s. Naktį vės iki 9–11 laipsnių, dieną šils iki plius 14–16 laipsnių.
Ketvirtadienį vyraus pietų ir pietvakarių krypčių vėjas, gūsiuose iki 7–12 m/s. Naktis bus šilta – 10–12 laipsnių šilumos, dieną – plius 12–14 laipsnių.
Penktadienį vėjas sukils iš vakarų, pūs 10–15 m/s greičiu. Lietaus nežadama. Naktį laikysis 10–12 laipsnių šiluma, dieną šils iki 13–15 laipsnių.
Kitą savaitgalį turėtų išsilaikyti panašūs orai.
