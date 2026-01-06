 Sinoptikai: stipriau spaus šaltukas

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pasidalijo naujausia bei ilgalaike orų prognoze.

Anot sinoptikų, ateinančiomis dienomis pasnigs nedaug, tačiau stipriau spaus šaltukas. 

Trečiadienio naktį didesnėje šalies dalyje pasnigs, vyraus nedidelis sniegas.  Kai kur rūkas, šerkšnas. Vėjas besikeičiančios krypties, 3–8 m/s, pajūryje iki 13 m/s. Žemiausia temperatūra 7–12, vietomis iki 15 laipsnių šalčio.

Trečiadienio dieną kai kur truputį pasnigs.  Vėjas besikeičiančios krypties, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 2–7 laipsniai šalčio.

Ketvirtadienį be žymesnio sniego. Vėjas rytinių krypčių, naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 7–12, kai kur iki 15, dieną 5–10 laipsnių šalčio.

Penktadienį pietryčių Lietuvoje vietomis pasnigs.  Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 10–15, kai kur iki 17, dieną 8–13 laipsnių šalčio.

Šeštadienį daugelyje rajonų pasnigs.  Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 7–12 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra naktį 10–15, vietomis iki 18, dieną 6–11 laipsnių šalčio.

Sekmadienį daug kur sniegas, vyraus nedidelis. Vėjas šiaurinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 10–15, kai kur iki 18, dieną 6–11 laipsnių šalčio.

„Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje turėtų išlikti panašūs orai“, – teigė sinoptikai.

Anot sinoptikų, remiantis naujausiais ECMWF modelio skaičiavimais, prognozuojama, kad sausio temperatūra (standartinė klimato norma: SKN: 2,9 laipsnio šalčio ir 53 mm) bus iki 1 laipsnio žemiau normos, o mėnesio kritulių kiekis – iki 10 proc. mažesnis už 1991–2020 m. vidurkį.

Panašius rezultatus pateikia kitas (CFSv2) ilgalaikių prognozių modelis. Sausio mėn. temperatūra turėtų būti artima daugiamečiam vidurkiui, o kritulių kiekis – iki 5–10 proc. mažesnis.

Apibendrinus, 2026 metų pirmasis mėnuo prognozuojamas truputį šaltesnis ir sausesnis nei vidutiniškai. Žvelgiant į ankstesnius metus, 2022, 2023 ir 2025 m. sausiai buvo labai šilti, o 2021 ir 2024 m. pasitaikė truputį šaltesni už normą.  Tuo tarpu, kritulių kiekis 2021–2023 m. buvo iki 10–40 proc. didesnis, 2024 metais – apie 15 proc. mažesnis nei daugiametė norma, o 2025 m. – artimas normai.

Žemėlapiuose: ECMWF modelio oro temperatūros (viršuje) ir kritulių kiekio (apačioje) anomalijų prognozės artimiausioms savaitėms.
Žemėlapiuose: ECMWF modelio oro temperatūros (viršuje) ir kritulių kiekio (apačioje) anomalijų prognozės artimiausioms savaitėms. / Meteo.lt informacija

„Tai yra eksperimentinės prognozės, todėl jų patikimumas nėra pakankamai aukštas, todėl svarbūs sprendimai, remiantis jomis, neturėtų būti priimami. Pateikta prognozė nereiškia, kad visai nepasitaikys labai šiltų ir/ar drėgnų dienų“, – priminė sinoptikai.

