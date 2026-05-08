Orka ieškos pasiklydusių žmonių ir gebės suuosti narkotikus

Orkai dabar vos keturi mėnesiai, bet ji jau moka vykdyti daug komandų. Kai baigs mokslus, ji ieškos pasiklydusių žmonių ir gebės suuosti narkotikus.
Sunkiau rasti žmogų, jeigu įtariama, kad jis nuskendo.
Prieš kelerius metus iš vestuvių puotos išėjęs jaunas vyras dingo pakeliui į Šiaurės ragą. Įtarinėta, kad jis galėjo įkristi į Dangę, o po kelių dienų prasidėjus neramiems orams jo kūnas galėjo būti srovių nuneštas į uosto akvatoriją.
Tada iš Latvijos buvo atvykęs kinologas su šunimi, kuris geba suuosti skenduolį. Tiesa, tuomet aplinkybės susiklostė nepalankiai, ir pradėtos paieškos baigėsi be rezultato.
Kol kas Orka klauso savo šeimininko – pareigūno Dovydo Lauryno ir mokosi tarnauti žmonėms. Tarnybiniai šunys yra prilyginami pareigūnams, jų išlaikymui ir mokymui skiriami pinigai, jie dirba visuomenės labui.
