Pajūryje – lijundra: Klaipėdos apskrityje fiksuoti du eismo įvykiai

2026-01-27 10:25 diena.lt inf.

Antradienio rytą Klaipėdos apskrityje, esant slidžioms eismo sąlygoms, užfiksuoti keli eismo įvykiai. Policijos duomenimis, nelaimės įvyko Klaipėdos rajone ir Kretingoje, o vienu atveju nukentėjo nepilnametė.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, sausio 27 d., antradienį, 6.46 val., gautas pranešimas apie eismo įvykį Klaipėdos rajone, Spengių kaime. Pirminiais duomenimis, į griovį nuvažiavo du automobiliai. Pranešama, kad sužeistų asmenų nėra.

Dar vienas eismo įvykis fiksuotas 7.36 val. Kretingoje, Klaipėdos gatvėje. Policijos duomenimis, „Mercedes Benz“ automobilis, vairuojamas 1982 m. gimusios blaivios moters, įtariama, partrenkė per pėsčiųjų perėją ėjusią 2009 m. gimusią mergaitę. Nukentėjusioji perduota medikams.

Socialinėje erdvėje vairuotojai dalijosi ir Jakų žiedinėje sankryžoje susidariusios kamšaties vaizdais. Internautai diskutavo, kad spūstis šioje žiedinėje sankryžoje susidaro dėl kai kurių vairuotojų noro į pagrindinį srautą įleisti kitas transporto priemones.

