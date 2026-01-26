Magistralėje prie Žiežmarių – avarija: vaizdai šokiruoja

Netoliese stovi krovininis transportas – galimas kitas šios avarijos dalyvis.
Kauno apskrities policijos budėtojas portalui kauno.diena.lt nurodė, kad sužeistas vienas žmogus – vairuotojas. Jis pristatytas į ligoninę. Pirminiais duomenimis, į krovininį automobilį atsitrenkė kita transporto priemonė.
Pranešimas apie nelaimę gautas sausio 26 d. apie 11.12 val.
Įvykio vietoje dirba pareigūnai, avarijos aplinkybes tiriamos.
