 Magistralėje prie Žiežmarių – avarija: vaizdai šokiruoja

2026-01-26 12:18 diena.lt inf.

Vaizdai iš šios avarijos atima žadą. Mikroautobusas primena ne transporto priemonę, o metalo laužo krūvą, paliktą ant važiuojamosios dalies.

Netoliese stovi krovininis transportas – galimas kitas šios avarijos dalyvis.

Kauno apskrities policijos budėtojas portalui kauno.diena.lt nurodė, kad sužeistas vienas žmogus – vairuotojas. Jis pristatytas į ligoninę. Pirminiais duomenimis, į krovininį automobilį atsitrenkė kita transporto priemonė.

Pranešimas apie nelaimę gautas sausio 26 d. apie 11.12 val.

Įvykio vietoje dirba pareigūnai, avarijos aplinkybes tiriamos.

 

