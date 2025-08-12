Palangą aplankė Lenkijos Seimo pirmininkas: garbė priimti tokius svečius

„Garbė Palangai priimti tokius svečius! Dar smagiau, kad Lenkijos Seimo Pirmininkui Szymonui Hołowniai mūsų miestas labai patiko – grožis, pušynai, dviračių takai, sutvarkyta infrastruktūra, išskirtinė architektūra, tvarka ir švara paliko puikų įspūdį“, – rašė Š. Vaitkus.
Garbė Palangai priimti tokius svečius!
Meras taip pat teigė asmeniškai parodęs svečiui Palangos lankytinas vietas ir pasidalinęs tuo, kuo miestiečiai labiausiai didžiuojasi.
„Esu tikras, kad jis dar ne kartą sugrįš. Mums labai svarbi draugystė ir bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Lenkijos“, – pabrėžė jis.
Š. Vaitkus padėkojo S. Hołowniai už nuoširdų ir šiltą susitikimą: „Lauksime jūsų dar ne kartą Palangoje!“
