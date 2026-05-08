Palangoje prasideda 18-asis Gintarinis savaitgalis

„Kurorte „karaliaus“ gintaras, čia skambės muzika, vyks patyriminės edukacijos apie gintaro gydomąją galią ir jo netikėtas panaudojimo formas – nuo kulinarijos iki pirties ritualų, vilios amatų dirbtuvės, stebins gintariniai rekordai“, – skelbia organizatoriai.
Šventės atidarymas vyks šeštadienį Jūratės ir Kastyčio skvere, kur bus tęsiamas 582 metrų ilgį siekiančių gintaro karolių vėrimas.
Tuo metu paplūdimyje įrengtoje Gintarinėje pirtyje bus siekiama sulaukti kuo daugiau Gintarų ir Gintarių.
Tą pačią dieną ties jūros tiltu vyks pagrindinis šventės akcentas – gintaro lietus. Planuojama pažerti apie 30 kilogramų gintaro, kurį galės surinkti visi norintys.
„Pajusti, kaip gintaro gabalėliai žyra virš galvos, pabandyti juos pagauti ore ar surinkti nukritusius į pajūrio smėlį ar į Baltijos bangas, patirti surinktų gintarėlių šilumą delne – tai jausmas, kuris dar ilgai išliks atmintyje kiekvienam Gintarinio savaitgalio svečiui“, – rašoma organizatorių kvietime.
Prie jūros tilto taip pat vyks XIV Lietuvos gintaro rinkimo čempionatas, gražiausio gintarinio papuošalo konkursas, Vytauto gatvėje nuo penktadienio veiks šventinė mugė, Jūratės ir Kastyčio skvere – patyriminė amatų meistarnė.
