Pamaldos – už krikščionių vienybę

Pamaldas pradėjo Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Reincholdas Moras, kuris pasidalijo kaip kilo šių ekumeninių pamaldų šventimas.
„Šių pamaldų programą parengė armėnų bažnyčia. Nors Evangelija Armėnijoje pradėta skelbti jau I amžiuje, ir tai susiję su apaštalais Tadu ir Baltramiejumi dėka, oficialia bažnyčios pradžia laikomas IV amžius. Todėl šios pamaldos parengtos remiantis saulėtekio pamaldų forma – viena iš armėnų bažnyčios kasdienės liturgijos tradicijų. Šią liturginę formą sukūrė iškilus armėnų bažnyčios katalikosas patriarchas, bažnyčios vadovas, teologas ir liturgijos reformatorius šventasis Nersesas“, – paaiškino kunigas R. Moras.
Pasak kunigo, reikšminga tai, kad šventasis Nersesas sukūrė šias pamaldas, neturinčias atitikmenų jokioje kitoje bažnyčioje ir jis jas parengė turėdamas konkrečią, tikinčiuosius vienijančią intenciją – sugrąžinti pas Kristų pagonių, saulės garbintojų sektos narius, jo laikais gana paplitusius Armėnijoje.
Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas Viktoras Ačas priminė, kad šių pamaldų pavadinimas „Šviesa iš šviesos dėl šviesos“ taip pat yra ne atsitiktinis.
„Kristus, žinoma, yra mūsų šviesa, gimęs iš šviesos ir atėjęs nušviesti mūsų gyvenimo tamsumas, kad būdami šviesos vaikais, galėtume gyventi meilės ir bendrystės ryšiais. Kaip Dievas trejybėje vienas, bažnyčia taip pat yra viena Jėzuje Kristuje. Bažnyčios nariai kartu sudaro Kristaus kūną, kurio galva yra Jėzus. Tad mes visi esame sujungti Viešpatyje, viename tikėjime, viename krikšte, viename Dieve“, – pamaldų metu kalbėjo V. Ačas.
Tikimasi, kad šios pamaldos stiprins krikščionių vienybę, nepaisant skirtingų tradicijų ar konfesijų.
Po pamaldų visi buvo kviečiami praleisti laiką kartu, vaišinantis skanėstais ir šilta arbata.
