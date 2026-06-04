Pareigūnai klaipėdiečiams dalijo specialius lipdukus, apsaugančius gėrimus

Tikimasi, kad pramogaujant baruose, klubuose ar kitose vietose toks ant taurės ar bokalo užklijuotas lipdukas gali apsaugoti, jog į gėrimą negerų ketinimų turintys asmenys neįpiltų narkotinių ar kitų nepageidaujamų medžiagų, galinčių sukelti apsvaigimą.
Pareigūnų tikslas – užkardyti galimas tokio pobūdžio veikas, todėl žmonės raginami saugoti savo gėrimus ir kalbėtis apie tai. Pastebėjus, kad pasikeitė jūsų gėrimo spalva, skonis, tekstūra ar kt., reikėtų nedvejojant pasakyti apie tai kartu esantiems draugams, įstaigos personalui, taip pat pranešti policijai pagalbos telefonu 112.
Tokio pobūdžio prevencines akcijas pareigūnai žada vykdyti ir ateityje, ypač prieš didžiąsias šventes, koncertus ar vasaros festivalius.
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