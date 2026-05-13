Pasiektas naujas etapas: tęsiami Šv. Jono bažnyčios bokšto atkūrimo darbai

Projektiniai pasiūlymai visuomenei buvo pristatyti dar pernai. Įvertinus gautas pastabas, projektas patikslintas ir dabar teikiamas tolesniam derinimui. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, bus pradėtas rengti darbo projektas.
„Sugrąžindami miestui šį reikšmingą architektūrinį simbolį, mes ne tik prisimename praeitį ir gerbiame tradicijas, bet ir kuriame naują erdvę kultūrai bei bendruomenės susibūrimams. Bažnyčios bokšto projektas mūsų siūlymu yra įtrauktas į dabartinės Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą, todėl šiuo metu vyksta konsultacijos su Kultūros bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijomis dėl projekto finansavimo galimybių. Taip pat ieškoma būdų, kaip pasitelkus Lietuvos ambasadą Vokietijoje sustiprinti informacinę sklaidą Vokietijoje ir taip pritraukti rėmėjų lėšų“, – teigė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Atkuriamas Šv. Jono bažnyčios varpinės bokštas bus pritaikytas šiuolaikiniams lankytojų poreikiams. Jis bus atkurtas remiantis archeologiniais tyrimais, istoriniais brėžiniais ir ikonografine medžiaga, siekiant kuo tiksliau atkurti autentišką architektūrą. Aštuoniakampėje bokšto dalyje numatoma įrengti keturis laikrodžius, o viršūnę vainikuos metalinis kryžius su sfera. Po kryžiumi bus įrengta plieninė vėtrungė, kurioje atsispindės svarbiausios bažnyčios istorijos datos, įskaitant ir bokšto atkūrimo metus.
Bokštas bus atviras visiems – jame suplanuotas liftas ir keltuvas, užtikrinsiantys patogų patekimą į skirtingus aukštus. Požeminėje dalyje numatytas rūsys, kuriame bus eksponuojami restauruoti bokšto pamatų fragmentai. Esant poreikiui, dalis erdvės galės būti naudojama kaip kripta, skirta ankstesnių tyrimų metu rastiems palaikams saugoti. Pirmajame aukšte planuojamas turizmo informacijos punktas ir erdvė lankytojų srautams reguliuoti. Antrame–penktame aukštuose bus įrengta ekspozicinė erdvė, pasakojanti bažnyčios ir miesto istoriją. Šeštame ir septintame aukštuose lankytojų lauks apžvalgos aikštelė, iš kurios atsivers miesto panorama.
Kartu su bokšto atkūrimu bus sutvarkyta ir aplinkinė teritorija. Ji bus išgrįsta Klaipėdos senamiesčiui būdingomis granito dangomis, išlaikant atvirą, viešoms veikloms pritaikytą erdvę. Numatyti suoliukai, apšvietimas, tačiau bus išlaikyta istorinė „neformuotos aikštės“ koncepcija. Automobilių stovėjimo vietos planuojamos aplinkinėse teritorijose.
Pagrindinė projekto idėja – sugrąžinti Klaipėdai prarastą architektūrinę dominantę. Istoriškai iki 75 metrų aukščio siekęs bokštas buvo vienas svarbiausių miesto akcentų.
Šv. Jono bažnyčia pradėta statyti 1696 metais, pašventinta 1706-aisiais, o po 1854 metų gaisro atstatyta ir ilgą laiką dominavo miesto panoramoje. 1944 metais bažnyčia sudegė, o 1947–1949 metais buvo galutinai nugriauta.
Preliminari projekto vertė siekia apie 6 mln. eurų. Projektą rengia UAB „Senamiesčio projektai“, užsakovas – VšĮ „Klaipėdos Šv. Jono bažnyčios atkūrimas“, finansuotojas – Klaipėdos miesto savivaldybė.
Naujausi komentarai