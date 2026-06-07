 Pasigedo vietų šašlykams kepti

Pasigedo vietų šašlykams kepti

2026-06-07 05:00
Klaudija Audickaitė

Vis daugiau klaipėdiečių traukia į parkus ir žaliąsias miesto erdves, tačiau dalis gyventojų pastebi – vietų iškyloms ir kepimui ant grilio uostamiestyje trūksta.

Stoka: klaipėdiečiai diskutuoja, kad miesto parkuose reikėtų daugiau vietų iškyloms.
Stoka: klaipėdiečiai diskutuoja, kad miesto parkuose reikėtų daugiau vietų iškyloms. / „Shutterstock“ nuotr.

Taps vieta išgertuvėms?

Daugiabučiuose gyvenantys žmonės vis dažniau pasigenda erdvių, kur būtų galima ne tik pasivaikščioti, bet ir surengti iškylą ar išsikepti maisto ant kepsninės.

Kol vieni tokių erdvių pasigenda, kiti baiminasi, kad parkai virs triukšmingomis išgertuvių vietomis.

Diskusijų sukėlė klausimas, kodėl tokiuose populiariuose miesto parkuose kaip Žardininkų ar Sąjūdžio nėra įrengtų laužaviečių ar viešų grilio zonų.

„Kodėl šiuose parkuose neturime kokių nors laužaviečių ar kepsninių?“ – vienoje feisbuko grupėje klausė klaipėdietis.

Pritaria ne visi

Komentaruose vieni gyventojai tikino, kad parkai turėtų likti ramios poilsio vietos.

„Šašlykai ir degtinė? Dažnai taip tautiečiai įsivaizduoja poilsį parkuose ir gamtoje – dar to betrūko“, – svarstė klaipėdietis Alfonsas.

Tačiau buvo ir kitokių nuomonių – miestuose viešos grilio zonos jau seniai tapo įprasta infrastruktūros dalimi.

„Vilniuje labai pasiteisino viešos grilio zonos su metalinėmis kepsninėmis. Manau, kad ir Klaipėdoje tokių vietų labai reikėtų – žmonės galėtų patogiai leisti laiką gamtoje, kepti šašlykus“, – teigė klaipėdietė Marija.

Piknikui – nauji plotai

Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė paaiškino, kad iškylavimo erdvės palaipsniui plečiamos.

Inga Kubilienė
Inga Kubilienė / I. Kiseliovaitės nuotr.

„Klaipėdoje nuosekliai plečiamos viešos laisvalaikio ir iškylavimo erdvės, sudarant gyventojams kuo daugiau galimybių patogiai leisti laiką gamtoje. Šiemet naujos pikniko vietos įrengtos Dangės upės vingyje, prie šlaitų ties Botanikos sodu bei Paupiuose“, – pažymėjo I. Kubilienė.

Plečiamos viešos laisvalaikio ir iškylavimo erdvės

Anot vedėjos, miestas taip pat jau turi gyventojų pamėgtų vietų iškyloms – pernai sutvarkytos erdvės prie Liepų gatvės slipo bei Svijanės (Mumlaukio) ežero sulaukia didelio lankytojų srauto.

Iškylauti ir naudotis įrengtomis kepsninėmis galima Malūno parke ir prie Svijanės ežero.

Miesto savivaldybės atstovai mato tokių vietų poreikį ir neatmeta galimybės ateityje plėsti iškylavimo infrastruktūrą kitose miesto dalyse.

„Vertiname gyventojų poreikį tokioms erdvėms – matome, kad jos yra paklausios ir aktyviai naudojamos. Dėl šios priežasties miestas ir toliau stebi situaciją bei vertina galimybes ateityje plėsti iškylavimo infrastruktūrą skirtingose uostamiesčio vietose“, – teigė I. Kubilienė.

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