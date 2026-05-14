Paspirtukininkų elgesys peržengė ribas

Partrenkė ir nuvažiavo
Klaipėdiečiai vienas po kito dalijasi vaizdais ir istorijomis apie neatsakingą paspirtukininkų elgesį.
Gyventojai tikina, kad kai kurie jaunuoliai ne tik nepaiso taisyklių, bet ir elgiasi taip, lyg miestas priklausytų tik jiems.
Jie važiuoja po du ant vieno paspirtuko, be šalmų, nesidairydami, nardo tarp automobilių, važiuoja prieš eismą ar net drąsiai atlieka triukus važiuojamojoje kelio dalyje.
Prieš kelias dienas feisbuko grupėje „Žardininkų rajono kaimynai“ pasirodęs moters įrašas privertė sunerimti daugelį.
„Išėjusi iš vieno darželio kiemo išgirdau smūgį – pamačiau paspirtuku nuvažiuojantį jaunuolį. Netrukus pasigirdo ir tolumoje šaukiančiosios balsas: „Partrenkei ir nuvažiuoji?“ Priėjau prie tvoros, kad pasižiūrėčiau, kas nutiko, ir pamačiau moterį, kuri bandė atsikelti, nes buvo nukritusi“, – dalijosi klaipėdietė.
Anot jos, skaudžiausia tokiose situacijose tampa ne tik pats incidentas, bet ir jaunų žmonių reakcija.
„Mokykime savo atžalas prisiimti atsakomybę. Jeigu jau atsitiko tokia nelaimė ir partrenkėte žmogų – sustokite, atsiprašykite, padėkite“, – ragino moteris.
Lakstė pievomis
Gyventojų kantrybė senka ir dėl naktinių pasivažinėjimų gyvenamuosiuose rajonuose.
Viena klaipėdietė neseniai pasidalijo Vingio mikrorajone užfiksuotu vaizdu – jaunuoliai, panašu, pilnamečiai, elektriniais paspirtukais lakstė ne takais, o pievomis, garsiai rėkaudami ir keikdamiesi.
„Gal kas atpažinsite šiuos laukinius žmones? Jie didžiausiu greičiu skraido besikeikdami ir rėkdami. Jau reikėtų į lovą ruoštis dešimtą vakaro, o ne lakstyti tokiais greičiais, vos nepartrenkiant žmonių“, – piktinosi moteris.
Nuotraukose matyti, kaip paspirtukininkai važinėja tiesiog per žaliąsias zonas, nors pagal taisykles toks elgesys yra griežtai draudžiamas.
Bekele važinėti nevalia
Kelių eismo taisyklės numato, kad elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis galima važiuoti dviračių takais, dviračių juostomis ar šaligatviais, tačiau būtina netrukdyti pėstiesiems ir nekelti pavojaus aplinkiniams.
Važiuoti leidžiama tik tvarkingą stabdį ir garso signalą, baltos šviesos žibintą priekyje ir raudonos šviesos žibintą gale, taip pat iš abiejų šonų oranžinius šviesą atspindinčius elementus turinčia elektrine mikrojudumo priemone.
Judėdamas važiuojamąja dalimi, elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba šios priemonės priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas.
Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba kai blogas matomumas, elektrinės mikrojudumo priemonės priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas, šios priemonės vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.
Pažymėtina, kad važinėjimas bekele – per pievas, miškus ar kitas žaliąsias zonas daro žalą aplinkai, naikina augaliją, trikdo laukinius gyvūnus.
