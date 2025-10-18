Perkrauta milijonas konteinerių

Šiemet vienas mln. konteinerių TEU krovos rezultatas pasiektas anksčiau nei bet kada istorijoje – spalio pradžioje.
Pernai šis rodiklis pasiektas gruodžio viduryje, o 2023 ir 2022 m. – likus vos kelioms dienoms iki didžiųjų metų švenčių.
Tai, kad ketvirtus metus iš eilės pavyksta pasiekti vieną mln. perkrautų standartinio dydžio konteinerių kartelę, esą – aiškus įrodymas, jog Klaipėdos uostas yra svarbus žaidėjas konteinerių krovos rinkoje.
Konteineriai, kuriuose gabenamos įvairios prekės, grupuojami pagal dydį – pavyzdžiui, 20 ar 40 pėdų ilgio.
1 TEU („Twenty-foot Equivalent Unit“) – tai standartinis matavimo vienetas, naudojamas konteinerių transportui apibūdinti. Jam prilyginamas 20 pėdų (apie 6 metrų) ilgio konteineris.
Galima įsivaizduoti, kad TEU – tai tarsi mato vienetas konteinerių versle, padedantis vienodai skaičiuoti, kiek jų gabena laivai.
Prognozuojama, kad šių metų pabaigoje uoste iš viso bus perkrauta apie 1,3 mln. TEU konteinerių. Pernai Klaipėdos uoste buvo perkrauta 1 068 771 standartizuotas konteineris, o 2023 m. – 1 050 804.
Krovos rezultatai rodo, kad uostas įsitvirtina kaip konteinerių krovos centras, traukiantis didžiuosius laivus, gabenančius konteinerius, kurie Klaipėdos uoste būna iškraunami, saugomi ar perskirstomi į mažesnius laivus, kuriais iškeliauja toliau link galutinio jų laukiančio adresato.
Užpernai baigti laivybos kanalo gilinimo darbai atvėrė galimybę priimti didesnius, daugiau pakrautus laivus ar patiems juos labiau pripildyti krovinių.
Situacijos, kai formuojasi laivų spūstys, nes audrų metu tenka laukti galimybės įplaukti į Klaipėdos uostą arba iš jo išplaukti, tapo retesnės.
Teigiamai krovą veikia ir tai, kad nuo 2022-ųjų į Klaipėdos uostą atvykstantiems laivams, gabenantiems krovinius, kurie bus paskirstyti, pradėta taikyti 100 proc. nuolaida tonažo rinkliavai.
